Marcela Tauro reveló cómo es su relación actual con Jorge Rial 

Recién incorporada a Polémica en el Bar, Marcela Tauro habló de la supuesta "reconciliación" que tuvo con Jorge Rial. En diálogo con Paparazzi, Marcela aclaró que relación mantiene con el periodista, luego de su traumático final en Intrusos, en el mes de mayo de 2020.

Marcela Tauro fue la referente femenina de Intrusos por más de una década. Más allá de lo profesional, Tauro consideraba a Rial un amigo personal. En los últimos años, su vínculo se agudizó luego del abrupto final de Tauro en el ciclo de América. Los colegas mantuvieron un fuerte cruce en el aire del programa de América Televisión, cuando el conductor le exigió a la histórica panelista que revele uan fuente informante del caso Mühlberger. El tiempo pasó y la periodista pudo volver a trabajar con Luis Ventura. Por su parte, Rial afirmó en una entrevista con Paparazzi que su vínculo con Tauro no había terminado mal.

Marcela Tauro reveló como es su relación actual con Jorge Rial

En relación a los dichos de Rial, la periodista confirmó al mismo medio: “En realidad cuando terminamos, terminamos. No nos hablamos nunca más. Te juro que no. Pero bueno, que se yo, a mí ya se me pasó, así que...".

Marcela expresó que, en el caso de trabajar junto a su colega en un nuevo proyecto laboral, “primero tendría que tomar un café y hablar algunas cosas”. Tauro agregó que no tiene problemas con nadie, y que con sus ex compañeros de Intrusos sigue manteniendo contacto.

Marcela Tauro reveló como es su relación actual con Jorge Rial

“Estoy re contenta que empecé en Polémica en el bar, que hace dos semanas ni imaginaba esto. Me divierto, me río mucho. Que la vida me siga sorprendiendo. Si tengo que volver a Intrusos, volveré” cerró.

Marcela Tauro habló sobre la relación entre Jorge Rial y Marina Calabró:

En mayo pasado, con un emotivo discurso, Jorge Rial anunció su renuncia a TV Nostra, el ciclo que duró tan sólo dos meses al aire en el prime time de la pantalla de América. Tras el abrupto y escandaloso final, el conductor tuvo que enfrentar duras críticas y el enojo de sus compañeros de programa, entre ellos Marina Calabró.

Marcela Tauro habló sobre la relación entre Jorge Rial y Marina Calabró

El equipo de TV Nostra, se enteró de la decisión del conductor a última hora, y generó tal polémica que no solo las redes sociales estallaron, sino también se habló el caso en distintos portales y programas de televisión.

“A mí no me sorprendió nada de lo que pasó con TV Nostra. La verdad no me sorprendió que dejara el programa. Y lo digo porque lo conozco a Jorge, trabajé mucho con él” confesó, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Marcela Tauro, quién trabajó 17 años junto a Jorge Rial.

Según la periodista, el conductor de TV Nostra no se manejó “correctamente” con sus compañeros de piso. “Hay que ver que le pasó a él también, no creo que haya sido grato, pero no lo justifico porque yo la vi a Marina Calabró y me dolió porque soy su amiga y la quiero. Pero él a veces se compra enemigos al divino botón, porque la podría haber llamado y decirle ‘Mari mira terminamos, no puedo más, no puedo explicarlo’” comentó y sobre Calabró afirmó: “Con Marina él tenía buena relación, ella la pasó muy mal, se angustió mucho, sobre todo por la forma en la que se enteró”.

Tras el final del ciclo, en el programa que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre, Marina Calabró manifestó su descargo diciendo: “Lo levantó Rial. Vamos a ponerle nombre y apellido al responsable del aprobio”, y agregó: “Fue un balde de agua fría. Se lo dije en la cara por eso lo puedo decir. Le dije ‘te estas equivocando, te estás haciendo un daño del que no sos consciente’. Yo no sentí que le tuviera que dar una palmada en la espalda diciéndole te entiendo, te banco, te acompaño, porque no sentía nada de eso. Trato de empatizar con Jorge pero hoy estoy enojada y no lo consigo".

FF