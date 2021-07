Así fue el debut de Marina Calabró en \"Los Ángeles de la mañana\"

"Desde el lunes se suma a LAM, por la semana que viene, no es para siempre. Marina Calabró se sumará”, anunciaba la semana pasada Ángel de Brito sobre el ingreso se la panelista que reemplazará por unos días a Yanina Latorre.

"Cuando Ángel, que es un gran amigo, me invitó a sumarme a LAM me encantó pero le dije que no puedo estar siempre porque en ese horario estoy en la radio con Jorge Lanata”, reveló Marina en su debut en el programa.

“La superposición de horarios me impide quedar fija ya que a Radio Mitre voy de 10.00 a 14.00 y es imposible hacer las dos cosas. Por eso, acomodé la agenda y acepté la invitación para estar lunes, martes y miércoles", dijo la periodista.

Pese a esa aclaración de Marina, el panel la instó a que se quede toda la semana y de hecho De Brito la invitó a estar definitivamente en el programa.

"Volver a la televisión es un despegarse de lo anterior y un dar vuelta la página. Tengo muchas ganas de volver a trabajar en TV pero no será con Angel”, había dicho Calabró días atrás en medio de la polémica que se generó tras la cancelación de "TV Nostra", el ciclo de América que encabezaba Jorge Rial.

La palabra de Marina Calabró tras el abrupto final de TV Nostra: "Estoy dolida y enojada"

Marina Calabro, tal vez la panelista estrella del ciclo, se refirió sin filtro al sorpresivo levantamiento y habló en duros términos hacia su conductor:

En su espacio en el programa conduce Jorge Lanata en Radio Mitre, la periodista se manifestó: "Lo levantó Rial. Vamos a ponerle nombre y apellido al responsable del oprobio", comenzó su descargo y continuó:

"Una decisión sorpresiva. El viernes al mediodía nos citan a una reunión de producción (y siempre más en un contexto de crisis porque el numero no acompañaba), nos pusimos a hablar entre los panelistas, Diego Ramos, Ángela Lerena, pensamos en un ultimatum o la voluntad de reformular algo", aseguró Marina Calabró.