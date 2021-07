Aseguran que Marcela Tauro volverá a Intrusos tras su escándalo con Jorge Rial

Marcela Tauro es una de las elegidas para volver a las filas de Intrusos que este 2021 inició un nuevo ciclo, tras la salida de Jorge Rial.

La periodista sería una de las convocadas, según informó Laura Ubfal, aunque esta decisión no fue confirmada por el momento.

Este arribo se da en medio de fuertes rumores de cambios dentro del clásico programa de América, que ahora conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y que también cuenta con una versión nocturna.

Según informó la revista Pronto hace algunos días, la emisión de las 23 de Intrusos recibiría dos posibles bajas. Tal como trascendió se trata de Evelyn Von Brocke y Marcela Baños quienes optaron por sólo formar parte del tradicional ciclo de la tarde, debido a otros compromisos laborales.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los nuevos conductores de Intrusos tras la salida de Jorge Rial.

Con esta decisión, se intentará buscar dos panelistas rotativas para que se sumen al staff que completan Virginia Gallardo y Paula Varela. Por el momento, fueron Paula Galloni y Celeste Muriega quienes ocuparon ese lugar durante las últimas salidas al aire y podrían quedar como personal estable.

¿Se unirá Marcela Tauro a esta troupe?

Marcela Tauro habló de su relación con Jorge Rial

A mediados del 2020, Marcela Tauro y Jorge Rial tuvieron un durísimo enfrentamiento en el aire de Intrusos cuando el conductor del ciclo le exigió a la histórica panelista que revele una fuente informante del caso Mühlberger.

Tiempo después de su renuncia, la periodista se refirió a su actual vínculo con Jorge Rial y fue escueta. "Él es un excelente conductor".

Rial, por su parte, se refirió a su salida y aclaró los tantos. " Marcela Tauro se fue del programa después de una diferencia sobre un tema muy puntual que era el caso del doctor Mühlberger. Todos sabíamos que tenía una relación no de amistad, pero de conocimiento del tema. En aquel momento yo quería protegerla de todo eso y de no involucrarla porque cuando hay cierto afecto... Pero sentí que gente cercana a Mühlberger la estaba presionando”, disparó el ex Intruso.

