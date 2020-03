Marcelo Polino y su crítica a Jimena Barón: \"Empezó a cantar y flasheó Lali\"

En una nueva edición de Divina Comida, Cae, uno de los famosos invitados al ciclo de Telefé, puso el debate sobre la mesa y le preguntó a sus colegas: "¿Qué piensan cuando hay un escándalo, como el de Jimena, que después se arrepiente. ¿El arrepentimiento no sigue siendo parte de una estrategia? Porque después lanzó un single y a las pocas horas tenía 3 millones de vistas", comentó el cantante a Marcelo Polino, José María Muscari, Pía Slapka y Silvina Escudero

Inmediatamente, el periodista tomó la palabra y no tuvo piedad: "Me parece que hay un gran vuelto a Jimena Barón porque cuando empezó a cantar flasheó Lali. Entonces, a los dos minutos no nos dio más pelota a los periodistas, no nos atendió más los teléfono. Metiste la pata y le caímos todos. Porque Jimena cambió y muchos medios le facturaron eso", opinó Polino muy sincero.

Luego Silvina Escudero fue por más y reveló un episodio que vivió con la cantante. "Hace tres semanas fui a un lugar a hacer un show porque habían sido los carnavales y Jimena Barón había ido el fin de semana anterior y los del hotel, que yo estaba tomando mates con ellos, me empezaron a contar cosas feas de Jimena: pidió que todos se vayan del hotel y que saquen a los chicos porque no se quería sacar fotos. ¿Pero no puede ser que haya tenido un mal día o dormido poco? Esto lo debatí con los del hotel", dijo la bailarina generando más debate al respecto.