Marcelo Polino reveló que intentó ser mediador en la pelea entre Rial y Tauro

Desde que se dio un fuerte cruce en el aire de Inrusos, Marcela Tauro y Jorge Rial siguen sin resolver sus diferencias. Mientras la periodista sigue ausente del ciclo del que fue panelista por más de 17 años, Marcelo Polino arrojó un poco de luz sobre cómo sigue el conflicto entre sus colegas.

“Yo hablo con ella todo el tiempo y tengo muy buena relación con Jorge. Marcela es mi amiga, es familia. Hablo todos los días con ella. Ella está a la espera de una reunión con el canal porque ella es empleada de América”, confesó Polino en una entrevista con Los ángeles de la mañana.

Luego, sobre la decisión de Marcela sobre su continuidad en el ciclo de espectáculos, aseguró: “Respeto lo que ella decida. Lo que sí hice fue ofrecerme a hablar con Jorge porque soy amigo de él también, para acercar las partes y ella me dijo que por el momento no, entonces me llamé a silencio. Yo me ofrecí para hablar”.

Por último, Polino reflexionó: "También las relaciones laborales pueden terminar”.