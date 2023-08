Antonio Gasalla fue uno de los homenajeados en la gala de premiación de los Martín Fierro y Susana Giménez subió al escenario a recibir el premio del humorista. Sin embargo, Marcelo Polino fue quien se lo entregó en mano al artista.

Marcelo Polino es el único autorizado por la familia de Antonio Gasalla a comunicar cómo sigue el estado de salud del actor, ya que la amistad que los une le permite seguir frecuentándolo.

La publicación de Marcelo Polino.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Polino expresó: "Fue un día muy difícil, muy movilizante. Fui con parte de su familia, le hicimos la entrega como si estuviéramos en la ceremonia y lo aplaudimos entre todos. Le mostramos el video y tiene algunos flashes en los que conecta con la realidad, entonces le dije que Susana se lo había mandado, como para que lo entendiera, y reconoció a Susana y a Mirtha".

"Se emocionó y se le cayeron unas lágrimas. Fue una tarde emotiva, bastante triste por la realidad, con la inteligencia de Gasalla es difícil verlo sin noción de tiempo y espacio, es muy duro", agregó el artista sobre el momento que compartió con el actor.

Cómo sigue la salud de Antonio Gasalla

Con respecto a cómo sigue la salud de Gasalla, Polino manifestó: "Lo vi mejor físicamente porque engordó, le están haciendo trabajo muscular para que esté más fuerte, pero su deterioro cognitivo es progresivo. Él no tiene muy claro dónde está, siente que está en su casa. Yo le dije 'qué lindas flores' y el me respondió 'llevatelas, llevatelas', porque piensa que está en su casa".

"Lo van a llevar a un lugar donde estará viviendo e instalado, pero no tiene noción de dónde está. Por lo que escuché y me informé por los médicos, la enfermedad no retrocede, se puede contener, pero hay pocas posibilidades", cerró Polino sobre la situación de Antonio Gasalla.