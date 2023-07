Según informaron en La Pavada del Diario Crónica, Antonio Gasalla se habría emocionado al ver el conmovedor homenaje que le dedicaron en los premios Martín Fierro 2023, organizado por APTRA y trasmitido por Telefe.

Al ver la famosa entrega de premios desde el centro de rehabilitación, el querido capócomico que se encuentra atravesando problemas de salud le habría comentado a su hermano: “Estaba yo, ¿viste?”.

Antonio Gasalla se habría emocionado al ver el homenaje.

Recordemos que Gasalla fue ingresado a un establecimiento especializado de su medicina prepaga para que puedan tratar la afección de salud mental que padece desde fines del 2019 y principios del 2020.

El encargado de trasmitir esta noticia a sus miles de fans preocupados fue Ángel de Brito en LAM, que compartió el comunicado oficial de la familia de Antonio Gasalla, donde se detalla la situación legal y la salud del reconocido comediante.

¿Qué dijeron Marcelo Polino y Susana Giménez en el homenaje a Antonio Gasalla?

Desde el escenario, Marcelo Polino le dedicó unas emotivas palabras a su amigo: "A través de sus personajes habló de la salud, de la educación, de la burocracia y de la vejez. Hoy no está pasando un buen momento de salud, pero yo creo que las energías siempre llegan, en esta noche que APTRA ha decidido homenajearlo, Antonio es la televisión, él ama la televisión. Desde mi humilde lugar quiero acompañar este momento como amigo, como periodista, y decirle gracias a Antonio por su infinito talento, por tantas risas y por todo lo que nos dio. Gracias, Antonio".

Para cerrar el homenaje, Susana Giménez le habló directamente a Antonio Gasalla entre lágrimas: "Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo, no sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más. Te quiero, Antonio".

J.C.C