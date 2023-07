La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023 estuvo plagada de momentos inolvidables y uno de lo más emotivos, es cuando homenajean a los actores o figuras que ya no están. Sobre esta línea, quienes se encargan de preparar el evento, organizaron un homenaje a Antonio Gasalla, quién atraviesa una complicada enfermedad cognitiva en los últimos años.

Marcelo Polino, uno de los grandes amigos del actor, le destinó unas conmovedoras palabras al iniciar el homenaje: ‘’Estoy aquí para homenajear a mi amigo, un ícono del humor para este país, él ha creado personajes que van a quedar por siempre en la memoria de los argentinos, él con su don de gente, supo calar hondo en los argentinos’’, comenzó diciendo el periodista.



Y continuó: ‘’A través de sus personajes habló de la salud, de la educación, de la burocracia y de la vejez. Hoy no está pasando un buen momento de salud, pero yo creo que las energías siempre llegan, en esta noche que APTRA ha decidido homenajearlo, Antonio es la televisión, él ama la televisión. Desde mi humilde lugar quiero acompañar este momento como amigo, como periodista, y decirle gracias a Antonio por su infinito talento, por tantas risas y por todo lo que nos dio. Gracias, Antonio", concluyó Polino, agradeciendo por la amistad y el talento que irradió siempre Gasalla.

Susana Giménez recibió el premio de Antonio Gasalla en los Premios Martín Fierro 2023

Acto seguido, bajaron las luces y en la gran pantalla comenzó a correr imágenes del recorrido actoral de Antonio Gasalla desde sus primeros pasos hasta llegar al éxito y catalogarse como uno de los grandes actores humorísticos de nuestro país.

Luego, se subió al escenario Susana Giménez para recibir el premio del interpreté y quebró en llanto, tras ver el emotivo clip sobre el actor. Vale recordar que, Antonio trabajo durante muchos años junto a la diva, interpretando papeles como ‘’La abuela’’, ‘’La empleada pública’’ y ‘’La maestra loca’’, entre otros.

Antonio Gasalla interpretando a ''La abuela'' en el programa de Susana Giménez

"Casi no puedo hablar cuando vi todo eso, gracias a Dios, yo tengo el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años, que me hizo pasar los días más lindos de mi vida", empezó diciendo la flamante conductora, que tiene planeado regresar a la televisión el año que viene.

El homenaje a Antonio Gasalla



Al finalizar, la diva le dedicó unas emotivas palabras al actor y que hicieron emocionar al público: "Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo, no sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más. Te quiero, Antonio", cerró Susana Giménez sobre el homenaje a Antonio Gasalla.

D.M