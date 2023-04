Revelaron el difícil cuadro de salud que atraviesa Antonio Gasalla: "Ya no reconoce ni a Marcelo Polino"

Ángel de Brito reveló en LAM el difícil cuadro de salud actual de Antonio Gasalla, quien está pasando por un terrible momento personal, y para empeorar la situación, sufrió un importante robo en su casa.

El conductor comenzó contando: “Le pregunté a Marcelo Polino cuándo lo vio por última vez a Gasalla, me dijo que fue este sábado a visitarlo, a charlar con él y que no lo reconoció". Luego, continuó detallando: “Gasalla no reconoció a Polino, no reconoce a su propia familia tampoco. Obviamente, están todos aconsejados por profesionales para que no lo contradigan”.

Marcelo Polino y Antonio Gasalla.

“Es por eso que en estas últimas semanas este cuadro de falta de memoria empeoró, la familia decidió accionar para que esté bien cuidado”, agregó Ángel De Brito en el ciclo de América.

El cuadro de falta de memoria empeoró.

Para cerrar, el conductor contó la decisión de la familia de Antonio Gasalla para poder ayudarlo. “El primer paso va a ser internarlo a Antonio en una clínica para compensarlo porque no tomó los medicamentos, no está bien alimentado”, expresó De Brito.

Marcelo Polino habló de la salud de Antonio Gasalla

Marcelo Polino es uno de sus amigos más cercanos de Antonio Gasalla que, además, vive a muy pocas cuadras de él. Invitado a 'Desayuno Americano' habló del momento que le toca vivir al actor: "Hace ya un año y pico que la familia está viendo de qué manera se lo puede proteger. Hay gente que se ha aprovechado de su situación, se han metido en su casa y le han robado muebles, dinero y otras cosas".

El periodista reveló que la familia hizo una investigación y dieron con algunos nombres de los culpables. "Ellos me permitieron que lo cuente. Hay algunas causas... se dijo que la familia de Antonio lo había abandonado, pero nada que ver. Hubo personas que se aprovecharon de que él tiene problemas cognitivos", confesó Polino.

Foto reciente de Marcelo Polino.

"Yo, además de amigo, soy su vecino. El año pasado yo estuve poco acá, porque viajé mucho a Chile. En ese momento, se metió gente en su casa y le sacaron algunas pertenencias... también le hicieron firmar unos papeles... hay una investigación por todo esto", continuó.

Para cerrar, Polino expresó: "Yo el otro día lo fui a visitar y me reconoció, pero es complicado. Esto es una infidencia, pero lo voy a contar... se quedó con la idea de que me fui a Chile y se lo dice a todo el mundo cuando por ahí, estuvimos cenando juntos la semana pasada".