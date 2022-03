Marcelo Polino se refirió a Yanina Latorre: “Me puede hablar, estamos a tiempo”.

Instagram

Marcelo Polino estuvo como invitado al sillón de Intrusos de Flor de la V y habló sin filtro de sus más relevantes peleas mediáticas, entre ellas, una muy picante. La polémica echada de Yanina Latorre de su programa “Polino Auténtico”.

Respecto a la reunión en la que se cruzaron los dos famosos, el panelistas Lucas Bartero le recordó a Polino, que Yanina no quiso hablar con él ese día, porque no quería arruinar el momento de Amailia Granata, ante esto, el mediático periodista respondió: “Tiene mi teléfono, chicos. Me puede hablar, estamos a tiempo para hablar” .

Sobre las divididas versiones sobre si la sacaron del programa por decisión de la radio o de él, Marcelo Polino fue claro: “Yo no soy productor de la radio, yo soy empleado de la radio. La radio decidió sacarla del programa. Me lo comunican, hablo con ella, ella estaba en Miami, hablamos un rato largo y al sábado siguiente nos encontramos y compartimos en el cumpleaños de Amalia Granata”.

“Yo te digo la verdad, generalmente cuando uno se desvincula de un lugar, se piensa que se va peleado. Yo no tengo nada para decir de ella. Ella me fue muy funcional todo el tiempo que trabajamos”, aseveró el presentador.

En referencia a la salida de la radio de Yanina Latorre, Florencia de la V le consultó sobre le sorprendió la noticia y esto respondió: “No me sorprendió que la hayan bajado porque era una dilación de sus vacaciones demasiado larga, que para una panelista de un programa de radio que va una vez por semana, era un montón”. Y enfatizó “La radio tomó una decisión y yo la respeté”.

Marcelo Polino contó qué fue lo que pasó con Flor Peña y su salida de Telefe

“Lo que pasó con Flor es que un momento a ella le ofrecen hacer el musical “Chicago” con Laurita, entonces, ella haciendo dos funciones. Dice que no se va levantar a las 6 ó 7 de la mañana para estar acá (Telefe) peinada y producida, y así empezó todo”, comentó Polino. “Me consta que el canal le pedía que se quedara”.

“Está recontente por venir acá. Me dijo que le van a pagar una fortuna”, comentó entre risas Marcelo Polino.