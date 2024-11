La familia Tinelli se encuentra atravesando un duelo luego de la pérdida de uno de los miembros más queridos de la familia. Por su parte, Marcelo Tinelli y sus cinco hijos despidieron en las redes a uno de sus compañeros más fieles. El conductor compartió en su cuenta de Instagram una historia confirmando la desgarradora noticia. A su vez, sus hijos también expresaron su dolor.

El dolor de Marcelo Tinelli y sus hijos al despedir a un miembro de la familia

En las últimas horas, el conductor compartió en sus redes la desgarradora noticia de la partida de León, el perro de su hija Micaela, que acompañó a la familia durante casi dos décadas. “Adiós Leoncito hermoso. Dulce y cariñoso como pocos”, escribió Tinelli en su cuenta de Instagram con una foto de León.

El dolor de Marcelo Tinelli al despedir a un miembro de la familia.

Además, con un acto nostálgico, el conductor recordó cómo llegó la mascota a la familia, rememorando con cariño el día que el perrito apareció en VideoMatch y su hija Micaela se enamoró de él cuando era un cachorro.

“Pienso que te tuve en el bolsillo del saco en VideoMatch y ahí Mica se volvió loca por vos y me lo pidió. Volá bien alto. Te vamos a extrañar mucho todos”, declaró Marcelo Tinelli de forma cariñosa. Por su parte, la hija del conductor le agradeció: “Te amo pa, y ya sabes lo mucho que te amaba él a vos”.

León, el perro de Mica Tinelli.

Las palabras de Micaela Tinelli después de la pérdida de su compañero

Con el mismo sentimiento que expresó su papá, Micaela Tinelli se mostró muy herida por la pérdida de su mascota, que además de haber sido su perro, cumplió un papel fundamental como su compañero de vida.

En este sentido, a través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió sus emociones con sus seguidores: “Hoy una parte mía se fue con vos. Te amo por siempre”.

Las palabras de despedida de Mica Tinelli para su perro León.

Micaela ha demostrado en más de una oportunidad su cercanía con los animales, a quienes considera parte de su familia. De hecho en una publicación de 2022 había compartido una foto con León donde expresaba su amor por su perro. “Si ellos supieran lo felices que nos hacen y la cantidad de veces que nos salvan”, le escribió la hija de Tinelli a su mascota por aquel entonces.

Entre muchas otras cosas, la familia Tinelli se destaca por su amor hacia los animales, y esta noticia representa un golpe duro para todos. Si bien León no es el único perro de Micaela, la empresaria se ocupó en más de una ocasión de expresar lo mucho que ama a sus mascotas, remarcando también, que para ella son parte de su familia, los hijos que no tiene.

Mica Tinelli y su compañero León

Por su parte, toma relevancia el perro de Mica, Charly, que falleció en el año 2022 y que ella se ocupa de recordar cada vez que puede. “Entiendo que quizás para los que no sientan un amor tan fuerte por los animales, no entiendan que muchas de las personas que no tenemos hijos, somos mamás de nuestros perros o del animal que sea”, escribió ella después de la partida de Charly, quien también compartía lindos momentos juntos a León.

En este contexto, tanto Marcelo como Micaela Tinelli expresaron la conexión que un humano puede tener con sus mascotas y el valor que representa la compañía de los animales para ellos, demostrando que son el mejor amigo del hombre.

