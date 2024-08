Cande Tinelli mantiene una relación única con su hermana, Micaela Tinelli, al ser las primeras hijas de Marcelo Tinelli. Ahora, este lunes 26 de agosto, la modelo decidió dedicarle un dulce mensaje a la cumpleañera, que se encuentra celebrando su día en Arabia, donde reside con su pareja.

Con su característico humor y claramente emocionada, Cande le escribió a Micaela en su cuenta oficial de Instragram: "Creo que este día para mí es el más especial del año, porque mis padres trajeron al mundo a mi persona favorita de todo el universo. Mi compañera de vida, de momentos difíciles y otros divertidos. Siempre juntas de la mano. Siempre apoyándonos mutuamente. Podría decir mil cosas, pero en resumen yo siento que ella es mi mitad. Que ella me enseñó infinitas cosas. Es una madre, una hermana, un oído, una gran amiga, y una persona que irradia amor y luz constantemente".

Pero eso no fue todo, ya que junto a varias fotos de ellas de pequeñas, la cantante continuó en el posteo: "Siempre fui su fan y la copiaba en todo. Ella intentó ahogarme con un alfajor de bebé, pero no lo logró ?. Por suerte sobreviví y vivimos momentos únicos".

Una de las imágenes que compartió Cande Tinelli.

Por último, Cande Tinelli le expresó a Micaela TInelli al tener que pasar un nuevo cumpleaños alejadas: "La amo más que a nadie en este mundo. Por mil millones de vidas más al lado tuyo. Sabes que siempre voy a estar. Sos mi prioridad ante cualquiera. Mi sol después de la tormenta. Te amo Tutsi, orgullosa de ser tu hermana. Feliz cumple, disfruta mucho, no mereces menos".

Las reacciones a la tierna publicación de Cande Tinelli para su hermana, Micaela Tinelli

El conmovedor posteo de Candelaria, que contaba con diez imágenes de su niñez, rápidamente cosechó muchos "Me gustas" y varios comentarios de sus seguidores, donde se sumaron a felicitar a Micaela en su cumpleaños.

Sin embargo, el mensaje que más se destacó en la publicación de Cande Tinelli fue el de la misma Micaela Tinelli, quien escribió con amor: "Me vas a hacer llorar. Te amo tanto que no me entra tanto amor en el cuerpo, sos mi otra mitad, la persona más importante de mi vida. Juntas de la mano en esta, y en todas las vidas".

