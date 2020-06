La reacción de Santi Mocorrea ante las escenas de sexo de Lali Espósito

En medio de la cuarentena obligatoria, Lali Espósito viajó a Madrid para comenzar con las grabaciones de Sky Rojo, la nueva serie de Alex Pina.

La diosa pidió un permiso especial de trabajo para poder trasladarse y, por el momento, se encuentra en cuarentena en la capital española esperando que se cumplan los 14 días. Pero la diosa no viajó sola y Santi Mocorrea fue quien la acompañó en esta nueva aventura.

La ficción que encarará Lali, dirigida por el realizador de La casa de papel, trata sobre tres mujeres que son explotadas y logran escapar de su proxeneta. La tira, que aún no comenzó con el rodaje, tiene escenas de alto voltaje.

Sobre la reacción de Mocorrea ante estas fuertes escenas, la cantante explicó. "Pobre. Siempre le hago el chiste de que no me conoció siendo abogada defensora. Soy actriz. Algunos personajes son más complejos que otros, y éste es uno de los complejos. Más allá de él, como actriz, nunca había hecho escenas de esta índole. Él me acompaña a los conciertos y acá viene al set y se super sorprende. Es lindo el mundo del rodaje para el que no trabaja de esto, por más que las escenas sean fuertes. El dice: 'Ay que fuerte esa escena'. Y se divierte al poder acompañarme en esto", dijo la artista en diálogo con Clarín.

Luego, se refirió a su convivencia en cuarentena durante su estadía en Buenos Aires. "Yo conozco amigos que la pasaron como el culo por estar con la pareja pero bueno, no fue nuestro caso. Por suerte nos llevamos muy bien. Hacíamos nuestro asado para dos. Somos muy relajados en ese sentido, y también trabajamos un montón. Somos muy chill los dos", contó.