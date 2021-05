Marcelo Tinelli mostró su camerino en medio de su inminente regreso a la TV

Marcelo Tinelli está a días de retornar su trabajo en la pantalla chica después de un año y medio. El conductor se prepara con todo para el arranque de ShowMatch y del certamen La Academia.

Con la cuenta regresiva pisándole los talones, el conductor compartió algunos detalles de su regreso y mostró su camerino, lugar muy preciado para él.

A través de Instagram, Marcelo subió un video en donde se lo ve en su lugar. "Estoy feliz con todo el camerín ,miren las fotos que me han puesto acá", relató Tinelli señalando la decoración del lugar en donde también se pueden ver todos los Martín Fierro que ganó a lo largo de los años.

"Este Lunes a las 21hs es la Gran Noche!!!! Volvemos con todo!!!!", destacó en su publicación.



Marcelo Tinelli y cómo sobrellevó la pandemia

Con un 2020 que lo tuvo alejado de las pantallas debido a la pandemia por el Covid-19, Marcelo Tinelli habló con CARAS sobre cómo transito ese difícil momento. "Siento que me cambió (...) creo que nos ha afectado a todos sociológicamente y a nivel familiar y emocional. Ha sido fuerte para todos, porque no ver a tus seres queridos y perderlos lo fue. Veo que mucha gente se va acostumbrado a eso. También vi a muchos amigos míos entubados y con dificultades y a quienes quedaron con secuelas por el Covid, inclusive anímicas. Nos hemos puesto, por lo menos en mi caso, muy colaborativos y participativos con el otro, más empáticos. Es una enfermedad fuerte y yo la respeto mucho. Y traicionera también, porque me pasó de hablar un día con una persona amiga que estaba fenómeno y en una semana se terminó muriendo. Tengo muchos casos así. Te afecta. Es un virus muy fuerte que vino a hacernos replantear un montón de cosas y a valorarlas de otra manera", relató.

Luego, sobre su tiempo en familia, destacó: "He trabajado mucho en todo este tiempo, pero la verdad es que tuve la posibilidad de estar más en casa y de tener un vínculo mucho más cercano con todos los míos. Y fue por momentos también muy difícil por todo el tema de las salidas, el controlar a los más chicos, ver que estén cuidándose, para que después te cuiden a vos y a otros familiares más grandes. Me ha gustado el hecho estar más con mis hijos, con mi mujer y que el trabajo también diera resultados. Mi productora pudo seguir produciendo aún en los peores momentos de la pandemia y con el fútbol y con el club (San Lorenzo) hicimos cosas y estuvimos en contacto permanente con lo que pasó y sigue pasando con la crisis sanitaria. Ya sea estar haciendo los testeos y encabezarlos con la institución cuando arrancaban en abril de 2020. Y, hoy en día, tener el vacunatorio y ver la alegría que le produce a la gente vacunarse. Son cosas que también viví en esta pandemia".

