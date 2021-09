Marcelo Tinelli reveló por qué se niega a compartir mate con Francisco: "Eso no está bueno”

En un año no tan bueno para él en cuanto a rating, Marcelo Tinelli se animó a explorar nuevas plataformas y así fue como llegó a Twitch, donde interactúa con sus seguidores en divertidos vivos.

El miércoles, el conductor sumó al streaming a sus hijos Juana y Francisco, y fue con el mayor con el que vivió un tenso momento por el que tuvo que dar explicaciones.

Mientras charlaban, Marcelo Tinelli tomaba mate y le negó uno a su hijo que le dijo que quería tomar también.

“No le doy porque tomá mate con edulcorante”, dijo. A lo que su hijo replicó: “No tomo con edulcorante, le pongo un sobre cuando arranco”. Entre risas, y sin soltar el mate, Tinelli respondió: “Por eso. No te hagás el boludo, no entiendo como alguien puede tomar mate así. Tomás mate con edulcorante. Él y el Tirri, que nos está viendo desde los Estados Unidos, toman mate con edulcorante y eso no está bueno. No es enojo ni discusión familiar, pero...”.

Juana Tinelli brilla como modelo y es la elegida de las grandes marcas

Juana Tinelli es una de las niñas mimadas de la moda argentina. Con varios años de pasarela, ahora la joven de 19 años se convierte en la cara de las principales marcas, aportan su estilo propio en los shootings.

Después de las fotos para Ginebra, firma de su hermana Micaela, la modelo se lució, bajo el lento del disruptivo Ivan Rsnk, para la campaña Primavera-Verano 2021/2022 de la marca Ríe, que renovó totalmente su perfil y ahora apunta a un público más joven y arriesgado.

Juanita Tinelli es parte del staff de Lo Management, de la exmodelo Lorena Ceriscioli. De novia con Mika Bonomi y dedicada full-time a la moda, la joven es una de las figuras de la escena de glam actual y es la favorita de las grandes marcas.