Una de las amistades más especiales que se formó en Gran Hermano 2022, fue la de Marcos Ginocchio y Agustín Guardis, que luego de ser eliminado de la competencia, demostraba en gala el apoyo inquebrantable hacia su amigo, que terminó siendo el flamante ganador del reality más visto del año.

Ya pasó casi dos meses que finalizó GH y cada ex participante volvió a su vida cotidiana, pero un tanto distinta, debido al reconocimiento que obtuvieron por su travesía en la casa más famosa. Durante la larga estadía de casi seis meses, Marcos y Agustín se hicieron mejores amigos y muy compinches, pero, ¿Cómo está actualmente su relación?

Marcos y Agustín de Gran Hermano

Durante una entrevista con El show de la tarde en Uruguay, Marcos Ginocchio reveló que siguen manteniendo una muy buena amistad, pero que hasta el momento no pudieron reunirse, a causa del poco tiempo y los compromisos laborales de cada uno: "Sí, estamos hablando. La verdad que tuvimos muy poco tiempo en estos días y en estas semanas. Pero seguimos en contacto y seguramente nos vayamos a juntar", explicó feliz.

Luego al ‘’Primo’’ le hicieron una consulta sobre con cual ex participante de GH tendría una amistad y sin duda lo tomó por sorpresa, ya que no aclaró su respuesta: ‘’Creo que con el tiempo se va a ver bien eso, con quién tengo más necesidad de estar, a quién extraño más, pero hay muchos dentro de la casa", concluyó misterioso.

Cuánto cobra en dólares Marcos Ginocchio por cada presencia

Gran Hermano terminó hace casi dos meses y sus tres finalistas, Marcos Ginocchio, el ganador, Nacho y Julieta, vienen pisando fuerte entre eventos, compromisos laborales, presencias y proyectos a futuro. Al parecer, gracias a esto, están facturando bastante. Hace pocos días, en Intrusos por América TV, Karina Iavícoli reveló el promedio que estaría ganando el flamante ganador, el ''Primo''.

Marcos Ginocchio en Uruguay

''No te quiero poner mal, pero, acá me manda alguien y me dice: Nacho, Marcos y Julieta, que son los que funcionan, ganan entre 14 mil y 20 mil dólares…'', afirmó la periodista.

D.M