Mientras los jugadores que quedan dentro de la casa de Gran Hremano disfrutaron de una fiesta con temática japonesa, en el estudio, junto a Robertito Funes, Daniela, Airel y Agustín debatían sobre su paso por el reality en compañía de los experimentados exjugadores y panelitas como Juariu.

Como parte de intervención con las redes sociales, Juariu le trasladó algunas preguntas de los seguidores a los participantes que estaban en el piso de La Noche de los Ex de Gran Hermano.

Los seguidores fueron al hueso y preguntaron si en algún momento Daniela le llegó a gustar a Agustín, a lo que el exparticipante respondió directo: "Mi corazón está con Marcos".

Robertito rectificó y le consultó si realmente le gusta o no, pues Daniela le dijo en la cara que él, le estuvo mandando señales, así como lo hizo con Julieta y otras más, pero como no sabía si era en juego o no, lo dejó pasar. "¡No, mi corazón está con Marcos!", reiteró.

Juariu lo enfrentó y le dijo que él aseguró que Juli le gustaba y que eso lo había confesado dentro de la casa. "Lindas son todas y los chicos también son muy lindos. ¡Se pasaron en el casting, pero de gustar, no me gustaba nadie, pero mi corazón le pertenece a Marcos", recalcó el jugador.

Ariel ex Gran Hermano no soporta a Ariel

El público de Juariu quiso saber si era real o no las peleas de Ariel y Alfa. Una vez más el comediante aclaró su postura dentro del juego.

"Yo no me sentí víctima de nadie. Mis types eran dos minutos y el resto del día estaba jodiendo con todo el mundo. La pasé rebien, pasa que no se notó", agregó Ariel

Ariel explotó cuando Robertito le dijo que él tenía una intensidad similar a la de Alfa. Esa comparación descolocó al ex Gran Hermano. "¿Por qué me tenés que comparar si no me parezco en nada? ... Siempre le gané a Alfa, adentro y afuera. Siempre estuvo detrás mío. Se pensaba que hacía una cosa y era otra", aseveró el ex participante.

