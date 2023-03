Tras una aburrida cena de nominados en donde no se dijeron nada interesante y no pudieron sostener una conversación fluida entre Nacho, Romina y Julieta, los participantes volvieron al living y se juntaron con el primer finalista de Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

Sentados en los sofás del patio, Nacho propuso hablar de las experiencias cercanas que tuvieron con la muerte. La primera en contar fue Julieta, luego Romina y cuando le tocó el turno a Marcos, todos quedaron pendientes de qué iba a contar el favorito del público para llevarse el premio de Gran Hermano.

El salteño comentó que en varias oportunidades estuvo muy cerca de la muerte, una de ellas fue cuando cayó a una fosa de autos: "Cuando era chiquito, me acuerdo que estábamos cargando nafta y yo me fui alejando, me fui alejando y había una fosa de autos que estaba bastante salida o que estaba como mal construída. Digamos... Bueno, ahí me tropecé y me caí y no me acuerdo de nada", explicó Marcos.

Marcos y su hermano.

"Nadie puede creer que no me haya pasado nada. Como que caí muy bien, y fue como un desmayo". El jugador remarcó que no recuerda a qué edad exacta fue, pero sí sabe que fue cuando aún era muy niño. "Nadie entendía nada. Yo no tenía nada, pero era súper profunda esa fosa de autos", remarcó el jugador de Gran Hermano.

José Ginocchio confesó por qué estaba preocupado por Marcos

El padre del momento, José Ginocchio, estuvo este viernes en LAM y reveló que cuando vio a Marcos muy flaco y con el estado de ánimo caído se preocupó mucho por su salud, pues sabe que su hijo es de muy buen comer y si estaba así, era porque algo realmente lo estaba afectando emocionalmente.

José Ginocchio.

"Pensé que iba a abandonar el reality... En algún momento lo había visto muy flaco", reveló el padre de Marcos Gionocchio, hoy, primer finalista de Gran Hermano.

S.A.