María Becerra a la espera de su primera canción navideña

María Becerra viene triunfando en la industria desde el comienzo de su carrera, pero este último tiempo demostró que su éxito traspasa lo nacional. Después de lanzar canciones con estrellas como Ivy Queen, Lola Índigo y hasta Paris Hilton, la argentina presenta su primer sencillo de Navidad.

María Becerra y Paris Hilton en el rodaje de "Without Love"

María Becerra presenta su primera canción de Navidad

La cantante de “Piscina”, María Becerra, publicó un anunció a través de sus storys de Instagram. Un misterioso video que deja ver la llegada de una nueva canción y esta vez con temática navideña.

La quilmeña compartió un video en que se la puede ver vestida de blanco, mientras baja escaleras, con imágenes de regalos y hasta la aparición de Papa Noel. Mientras en la parte inferior de la imagen dice “Hoy 21 hs les cuento”, junto a un emoji de arbolito de Navidad y un corazón.

Las canciones de María Becerra son un éxito, algo que quedó claro sobre todo después de sus dos River agotados en que sus fanáticos disfrutaron de sus mejores sencillos.

Lo que la artista presentará hoy a las 21 en su cuenta de Instagram es una gran incógnita pero que confirmó tiene que ver con la época festiva del año.

La confesión de María Becerra

Con el reconocimiento internacional que logró y a la espera de nuevos shows, después de los dos recitales exitosos que dio en River, María Becerra dio una entrevista a Podimo, la plataforma española de podcasts, y generó revuelo con sus confesiones.

Sin pelos en la lengua la artista confirmó que hay colegas que nunca le cayeron bien y otros con los que antes se llevaba bien pero ahora ya no, dejando ver que el rumor de alejamiento, en no muy buenos términos, con “Los del Espacio”, es cierto.

“Hay gente con la he hecho canciones y estando en el videoclip me di cuenta que eran una v**ga de gente y me fui o me bajé de la canción”, expresó María, dejando sorprendida a la entrevistadora y con una gran duda de quienes se trata.

“Es re fácil fingir demencia y decir que está re pegado, entonces lo hago. Es re fácil, pero no me va. Si sos una persona de mi**da, no comparto valores con vos y no voy a compartir música con vos”, agregó duramente. Además, aunque la cantante tiene muchos feats musicales, pocos son los argentinos con los que colaboró, y algunos nombres reconocidos son Tini, Cazzu, Ráfaga y Miranda.

Para finalizar, expresó que sus canciones son como sus hijos, y “no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera”. Esto provocó la risa de la entrevistadora, pero plantó la duda en la audiencia y abrió especulaciones de todo tipo respecto a los artistas con los que la quilmeña no comparte.

Gloria Trevi y María Becerra lanzaron "Borracha"

El carácter de María Becerra le permitió llegar hasta donde está y crear todo tipo de canciones con artistas de renombre. Hoy, a las 21, presenta un nuevo proyecto que tiene que ver con la Navidad y seguramente, al igual que todos sus lanzamientos, sea recibido de la mejor manera por el público.

MVB