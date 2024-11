Cazzu llegó a su límite, y decidió contar su versión sobre la polémica separación con Christian Nodal. La cantante recibió el apoyo de las redes sociales, y mensajes indignados con el mexicano comenzaron a aparecer. La versión de Julieta Emilia Cazzuchelli se volvió viral, y por eso su expareja salió a hablar al respecto. En un vivo de Instagram, el musico defendió a su actual, Ángela Aguilar, y negó los hechos que la argentina contó. Esto le costó mucho más caro.

Cristian Nodal desmintió la versión que dio Cazzu de su separación y generó más controversias

Cazzu fue invitada a Patria y Familia, en un programa bastante particular. Debido a la gira de Luzu TV, tuvieron que grabar el mismo y no presentarlo en vivo. A pesar de eso, fue uno de los más vistos del streaming, y fue porque la cantante rompió el silencio y contó su versión de la separación con Christian Nodal. En el relato, aseguró que ella nunca supo de la relación de su -ahora- expareja con Ángela Aguilar, y pidió que dejen de hablar de sus sentimientos como si la conocieran.

“Mantuve el silencio por todo ese tiempo porque me parecía lo correcto. Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo que tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y como que se sugiere que yo formé parte de una especia de plan... Lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, expresó la argentina. De esta manera, , explicó que el motivo por el que Nodal se separó de ella había sido otro. "A mí me dijeron otra cosa. Yo después me enteré de la relación como todos, por redes", aclaró.

Ante esto, las redes sociales volvieron a apuntar contra Christian Nodal y Ángela Aguilar por el accionar que tuvieron. Sin dajar que decante mucho tiempo, el músico salió en defensa de su esposa, a través de un vivo de Instagram. “Yo se lo dije, ya no siento amor, se terminó. La responsabilidad es de dos, una relación es de dos. Que hubiera habido algún tercero en la relación, eso nunca pasó. Ella sí sabia que yo estaba con Ángela, incluso yo le pedí. ‘Oye puedes decir que nunca fui infiel porque la gente está hablando mierda’. Me dijo, ‘yo no estoy segura de eso’ y ahí fue. Yo creí que iba a haber algo de cordialidad”, lanzó furioso.

Si bien Cazzu y Christian Nodal dieron sus versiones de la historia, las redes sociales ya eligieron una. Varios usuarios se mostraron en defensa de la cantante argentina, e inclusive en los perfiles del músico y su actual pareja. Era sabido que la relación entre ellos no acabo de la mejor manera, pero pareciera que es una historia que aún continúa y que está lejos de terminarse. Sin embargo, la cantante argentina aseguró que no quiere seguir refiriéndose al tema.

A.E