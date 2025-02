Brillos, metalizados y bucaneras, los looks tendencia que lució María Becerra en su último show

En los primeros días de febrero, del 6 al 9, se llevó a cabo la Fiesta Nacional de la Confluencia 2025 en la ciudad de Neuquén. Este año, el evento se destacó por romper su récord de asistencia con más de 1.400.000 personas que disfrutaron todos los shows en vivo que el festival tuvo para ofrecerles. Sin embargo, hubo una artista que se destacó: María Becerra.

En este sentido, el día de cierre del evento estuvo colmado de artistas llenos de talento, como Natalie Pérez, The la Planta y la mismísima “Nena de Argentina”, que deslumbró a sus fanáticos con algunos de sus mayores éxitos, como “Corazón Vacío”, “Ojalá” y “High”. De esta manera, cerró el festival con su exitosa canción “Automático”, seguida del medley electrónico con el que suele terminar sus conciertos. Así, le dio el cierre perfecto a cuatro días de pura música.

Los looks únicos repletos de brillos a juego con bucaneras de María Becerra para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2025

Por su parte, María Becerra no se destacó sólo por su música, sino también por sus looks y su manera excepcional de vestirlos arriba del escenario, donde maravilló a todos con sus bailes moviendo sus outfits estilosos y cancheros, ideales para la ocasión. Por un lado, la prenda protagonista de sus atuendos fueron las bucaneras, que no se destacaron únicamente por ser unas botas altas, también lo hicieron por su diseño fashion, perfecto para una estrella como ella.

De esta forma, el calzado con el que combinó uno de sus looks fueron unas botas largas hasta apenas unos centímetros por debajo de la rodilla, con un diseño total black y un detalle completamente original: brillos color negro en la parte trasera de las bucaneras. Además, la terminación en punta y el taco alto y grueso la posicionan como las botas perfectas para alguien como ella.

María Becerra en la Fiesta Nacional de la Confluencia 2025.

Por su parte, decidió combinar este calzado con un conjunto negro de short y musculosa, con una pequeña estampa de rayas blancas y finas y un toque especial: una “cascada” de brillos plateados que forman una clase de “corset” sobre la parte superior y un diseño brilloso del mismo color que desciende sobre su cintura. Además, combinaron a la perfección con sus guantes cortos, plateados y brillosos por encima y negros por abajo, a juego con sus bucaneras. Este look, a su vez, se lució junto a su melena lacia, rubia y corta hasta los hombros, en combinación con sus uñas largas y puntiagudas cargadas de brillos.

Por otro lado, el otro outfit estrella de la noche, se basó en un catsuit corto con base nude decorado con líneas entrecruzadas de brillos color lila a combinación, como su anterior look, con unos guantes cortos, esta vez color violeta claro y piedras brillosas del mismo tono. Al mismo tiempo, como era de esperarse, la prenda estelar de este look también fueron las bucaneras, pero esta vez cien por ciento plateadas, con estilo metalizado y con el taco grueso y alto, a juego con su diseño de líneas lilas de piedras con glitter en su catsuit.

El segundo look de María Becerra en la Fiesta Nacional de la Confluencia.

De esta manera, al igual que sus bailes, su voz y su belleza personal, lo otro que brilló arriba del escenario fueron sus looks, que deslumbraron frente a más de un millón de personas, donde María Becerra dejó reflejado lo que ya se conocía: su estilo único y la huella que deja marcada sobre la tarima, donde se vio más que cómoda con sus bucaneras de alto nivel y sus atuendos brillosos y metalizados.

VFT