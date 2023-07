A María Becerra le gusta contar historias raras que le suceden, entre ellas está la de su episodio paranormal. La cantante estuvo en una charla radial de "Días y Flores" en Vale 97.5 y dejó a todos sorprendidos con lo que contó.

Cuál fue el episodio paranormal que vivió María Becerra

"Iba a ir al aeropuerto para ver a mi novio en Córdoba. Hacía como 20 día que no lo veía y no me perdía el vuelo ni loca", comenzó relatando La Nena de Argentina.

La cantante se quedó dormida y estuvo a poco de perder el vuelo, por lo que recibió decenas de llamadas en su celular hasta que logró despertarse.

"El nata y el de seguridad me cuentan que 6:30 se prendió una luz en mi casa, pero yo no fui", contó María Becerra dejando a todos en el estudió sorprendidos. Además de eso, reveló que no es la primera vez que suceden cosas raras en su casa: "Mi sobrinita que tiene un año y medio cada vez que viene hay un lugar especifico de la casa en el que saluda, pero se rié", agregó.

María Becerra y J Rei

Si bien ella lo contó entre risas y dejando a todos en el estudió anonadados, María Becerra además agregó como afronta ese momento cuando está sola en su casa: "No me molestes, no sos bien recibido acá".

