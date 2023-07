La cantante María Becerra estuvo como invitada al programa español La Resistencia de David Broncano. La artista contó de manera muy natural todo lo que el presentador le consultó y entre los temas que tocaron estuvo la experiencia de la artista el día que se encontró por primera vez con Marc Anthony en un evento de Becky G en Miami.

La insólita e inesperada experiencia de María Becerra se dió por la forma cómo el cantante hizo su entrada triunfal al evento. la exnovia de Rusherking en sinergia con la idea de Bronceado sobre cómo se imagina a Marc Anthony, lo definió como una persona “muy seria”. “Marc Anthony tiene pinta de llevar siempre tres pistolas”, agregó David, lo que hizo reír mucho a Becerra.

“Estábamos en el lanzamiento de la marca de maquillaje de Becky G y cayó él y fue como vos decís. Con su traje, lo acompañaban dos personas y él muy serio y saludaba con la mano”, graficó Becerra.

Luego agregó sobre la actitud del artista: “Un divino, muy respetuoso. No hablé mucho con él. Esto fue hace un par de años, pero me pareció súper respetuoso. ¡Saludo a todo el mundo!".

María Becerra reveló el apodó que le tenía de niña

En la charla con David Broncano la cantante confesó que de niña le decían en su casa “La Chola”, un apodo poco conocido por sus fans, pero que ya hoy parece haber quedado lejos de su identidad.

“A mí me dejaban mucho en la casa de una amiguita que tenía niñera. Mis papás trabajaban. Para no pagar niñera me dejaban con ella. Se llamaba la Chola. Yo me había encariñado con ella, era muy tierna y en casa siempre hablaba de ella”, comentó María Becerra sobre el origen de su apodo.

