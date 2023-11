María Becerra fue una de las nominadas en los Premios Latin Grammy 2023 que se llevó a cabo por primera vez en Sevilla. La cantante Argentina se subió al escenario e hizo su presentación cantando "Ojalá", pero en las redes no gustó y recibió fuertes criticas.

El video de su presentación se hizo viral en las redes y los usuarios de "X" no tuvieron piedad y le dejaron comentarios negativos para la joven oriunda de Quilmes.

Las fuertes críticas que recibió María Becerra

Con un vestido rosa de seda que le quedaba pintado, con un importante escote, María Becerra se subió al escenario y cantó "Ojalá". En las redes el video se hizo viral y al mismo tiempo las críticas.

"Excelente cantando u más reciente hit. AULLIDO", "¡Que horror!", "No se entiende lo que cantas Maria!!! Jajajaja", dejaban algunos de los usuarios de "X" en los comentarios del video.

Otro usuario la comparó con Moni Argento, en "Casados con Hijos" cuando cantaba: "Si se ponen e audio en el oído y no miran el video no podes no imaginarte a ella cantando".

"Cada vez que se presenta en vivo lo hace peor que la vez anterior", "Me encanta escuchar a María, pero en vivo la verdad que es un desastre...", entre otros comentarios que dejaban los usuarios donde la comparaban con aullidos de perros.

María Becerra se presentó en los Premios Latin Grammy 2023 y cantó en vivo y si bien no le gustó a algunos usuarios de las redes, La Nena de Argentina dominó el escenario sin importar sus las críticas.

