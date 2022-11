María Eugenia Vidal reconoció que mira Gran Hermano: "No me gustan tanto las personalidades de la casa"

Gran Hermano 2022 superó todas las expectativas de Telefe y está en boca de casi todos argentinos, inclusive de muchas figuras de la política. María Eugenia Vidal es una de las televidentes que más allá de no seguir al pie de la letra el programa, está al tanto de lo que pasa dentro de la casa más famosa del país.

En diálogo con Alan Parodi, para el ciclo de entrevistas denominado "Terapia Picante", María Eugenia Vidal reconoció: "En mi casa lo miran, lo comentamos y todo". De esa forma dejó en evidencia que tiene conocimiento de lo que ocurre en el reality más comentado de la televisión argentina.

María Eugenia Vidal.

"No tengo personaje preferido, no me gustan tanto las personalidades de la casa", agregó con total sinceridad la exgobernadora de Buenos Aires. Sin embargo aclaró: "Yo no lo miro todos los días, pero lo charlo con mis hijas porque es vox populi".

María Eugenia Vidal asumió también que no le parece mal que un político vea Gran Hermano, ya que lo que cada uno haga fuera de su horario laboral, no tendría que estar en tela de juicio porque todos, en cierto punto, utilizamos el tiempo libre como más nos guste.

María Eugenia Vidal opinó sobre los participantes de Gran Hermano 2022

Con respecto a su perspectiva sobre los participantes, Vidal sentenció: "Al principio todos queríamos estar con Thiago, pero después vio la escena donde se acostó al lado del chico que estaba durmiendo y no me gustó, no me pareció un chiste".

Como si eso fuera poco, se refirió al primer eliminado del reality de convivencia de Telefe: "Me caía mal Holder, no me gusta la homofobia. Me parece todo bien que haga un personaje, pero hay cosas que no están buenas nunca, ni siquiera adentro de un personaje. No está bueno que digas que sos homofóbico, no me gusta".