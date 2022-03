E n el marco del Día Mundial de la Obesidad, María Eugenia Vidal habló sobre cómo los cuerpos de las mujeres son cuestionados desde algunos sectores y, en ese sentido, reflexionó sobre su experiencia personal como persona pública.

A través de un posteo, María Eugenia Vidal compartió cuatro fotografías que ilustran los cambios corporales que registró desde 2013 a la actualidad. Las imágenes refieren a distintos momentos de la gestión: como funcionaria del gabinete de Mauricio Macri en el Gobierno porteño; en su etapa como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como candidata a diputada bonaerense y su estado presente, en 2022.

“Este es mi cuerpo a lo largo de los años. En muchas etapas, tuve altibajos en mi peso, ligado a lo que estaba viviendo, que se reflejaron en mi salud. No sólo es el peso que me marcaba la balanza, sino que también es cómo me sentía y cómo me daban los análisis, por ejemplo, de colesterol”, comenzó explicando la exgobernadora bonaerense.

La confesión de María Eugenia Vidal: "Cambié pero nunca dejé de ser yo"

“Desde que soy adolescente tengo un problema con mi peso y hace 10 años me di cuenta de que tenía que cambiar algunos hábitos para estar saludable. Durante la última campaña, en muchas ocasiones, noté que el foco no estuvo puesto en lo importante sino que la discusión pasaba por cuántos talles había aumentado, si la remera me quedaba apretada o si ese pantalón no me favorecía. Yo ya lo sabía, no era la primera vez en mi vida que mi cuerpo cambiaba, y esos comentarios solamente me hicieron sentir peor. Porque los comentarios, siempre llegan”, reflexionó, y luego bajó un mensaje a la sociedad: “En el Día Mundial de la Obesidad, quiero recordarles algo: todos los cuerpos son reales y detrás de cada cuerpo hay una persona, que sufre y siente la presión de cumplir con los “estereotipos”. En todas esas fotos, mi cuerpo cambia, pero nunca dejé de ser yo”.

La confesión de María Eugenia Vidal: "Cambié pero nunca dejé de ser yo"

En la época que trabajaba en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, la política bajó 15 kilos en siete meses. En su momento, explicó que en varias etapas de su vida tuvo problemas de obesidad y que esa situación se agravó cuando tuvo a su tercer hijo Pedro. Entonces decidió hacer una consulta en la clínica del médico Alberto Cormillot e inició un tratamiento.

“Tuve controles periódicos con un nutricionista y con un médico clínico. La idea era hacer varias comidas al día y sumar una rutina de gimnasia”, detalló Vidal, quien además dijo que incorporó varios alimentos como frutas y verduras como parte de su cambio.

La confesión de María Eugenia Vidal: "Cambié pero nunca dejé de ser yo"

El Día Mundial de la Obesidad fue creado por la Federación Mundial de la Obesidad y sus miembros mundiales. Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas en todo el mundo son obesas, al menos 650 millones son adultos, 340 millones adolescentes y 39 millones son niños. Debido a los problemas de salud que trae aparejados si no se controla, la OMS insta a los países a hacer más para revertir esta crisis de “salud predecible y prevenible”.

Según los datos que mostraron, en Argentina, la proporción de argentinos adultos con obesidad pasó de 20,8% a 25,4, prácticamente un incremento del 25 por ciento. Una encuesta realizada por IPSOS durante el año 2021 informó que la Argentina ocupa “el quinto lugar de los países donde más se aumentó de peso en América Latina”. “El 40% de los argentinos aumentó en promedio unos 6 kilos” durante ese año, indicó Paola Harwicz, médica cardióloga y especialista en nutrición, integrante de la Fundación Cardiológica Argentina