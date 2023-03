La modelo y empresaria María Vázquez vivió su primer Paris Fashion Week. Desde la Ciudad de la Luz y contenida por algunos de sus amigos, la reconocida modelo se hizo presente en este importante evento de moda, donde convergen celebridades, empresarios, diseñadores y personalidades que se destacan en la industria de la moda.

María Vázquez habló desde París y contó cómo vivió su primer Fashion Week en París, a solo dos semanas del fallecimiento de su adorada madre, la señora Elisabet Celina Amsler, a quien llamaban "Tete".

María Váquez.

"La verdad que todo fue muy rápido, inesperado y surrealista. Ya volviendo para reencontrarme con la familia que necesito", dijo María Vázquez sobre el doloroso suceso.

"No pude cancelar este viaje y a pesar de las circunstancias pude llevarlo. Me fui con una amiga que es la dueña de la marca junto con Peter Dundas y su pareja. Fui invitada por ellos", comentó la empresaria.

María Váquez.

Sobre cómo vivió la Semana de la Moda en París, la modelo dijo: "Fue una experiencia muy linda… Yo ya los conocía y me han vestido en varias ocasiones, pero nunca había estado en el Fashion week. No pude ir al de New York en septiembre y logré venir a este".

Evangelo Bousis, Sarah Siegel-Magness, Eddie Rodríguez, María Vázquez, Peter Dundas.

Paris Fashion Week .

María Vázquez dio detalles de su exclusivo vestido, diseño de Peter Dundas

Peter Dundas es un reconocido y respetado diseñador nacido en Oslo, Noruega, con quien María Vázquez vivió la experiencia del Fashion Week París.

María Vázquez.

"(Dundas) Me vistió especialmente para el evento. El desfile fue increíble con inspiración naval Militar... En la ópera . Hubo gente muy importante de la moda y celebridades de todo tipo, como cantantes, tenistas de la talla de Serena Williams, la actriz Olivia Palermo, etc", comentó la modelo y agregó: "Luego del desfile nos fuimos al after party en Gigis, con ellos y sus más allegados".

María Vázquez.

María Vázquez.

Peter Dundas y María Vázquez.

María Vázquez nos compartió en exclusiva los bosquejos del diseño que Peter Dundas le hizo para brillar en su primer Fashion Week en París.

"Este es el dibujo que me mandó, entre otros looks, hace un mes atrás para definir que iba a lucir el día del desfile. Él (Dundas) ya me conocía y más o menos sabía que me gustaba. Me hizo varias propuestas y finalmente elegimos este vestido de encaje, con espalda descubierta y un tapado de cuero con piel sintética en el cuello.

