La cantante Mariah Carey se mostró vacacionando con su familia y celebrando su cumpleaños. La ariana, quien interpreta el exitoso tema “All I want for Christmas is you”, subió foto y un video a su cuenta oficial de Instagram con un traje de baño de dos piezas neón, una tendencia que usan muchas de las celebridades en todo el mundo.

Al ritmo de su tema “Cruise Control”, desde un crucero y en otras con un inflable en forma de cisne, Mariah está luciendo la parte superior de su microbikini verde neón de formato triangular con tiritas que se atan atrás del cuello y por la espalda.

Diva como siempre y con mucho glamour, le sumo catsuit negro de neoprene ajustado, bordado y con cierre neón, que llevó abierto en la parte delantera donde se lucía el escote.

Mariah Carey celebrando sus 54 años junto a sus hijos

Le sumó anteojos de sol negro de la firma Prada, aros de argolla y un anillo con forma de mariposa. El maquillaje natural, con rubor y un brillo gloss en los labios. Para el peinado, una cola de caballo tirante.

La tendencia neón a la que se subieron varias famosas

Desde Soledad Fandiño hasta Kendall Jenner, son quienes se lucen con prendas en color neón, en este caso, microbikinis, una tendencia que llegó para quedarse.

Soledad Fandiño desde Miami con us microbikini neón

Instalada desde Miami, Florida, y acompañada de su familia, la influencer no se pierde un día de sol y le gusta mostrarlo en su cuenta de Instagram para sus fans. Anteriormente posó con una microbikini color fosforescente que para la parte de arriba un corpiño strapples y la de abajo una bombacha tipo taparrabo, diseño que es muy visto el último tiempo.

Kendall Jenner con su microbikini verde neón

Quien también es un referente femenino es Kendall Jenner quien se mostró reposando sobre una reposera con una microbikini color verde neón, con el corpiño tipo triangulito y la bombacha, un clásico de todos los tiempo, estilo culotte.

J.M

Galería de imágenes