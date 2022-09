Mariana Brey asumió que está en crisis con su marido en medio de los rumores que la vinculan con Jorge Rial

En los últimos días salió a la luz un posible romance entre Mariana Brey y Jorge Rial, quien generó polémica tras comentar una publicación en la que la periodista mostraba su figura. "¿De qué trabajas?", fue la pregunta que le hizo el conductor a su colega en las redes.

En diálogo con "LAM", Mariana Brey rompió el silencio sobre su situación sentimental actual. "La cosa va como puede, hay tormentas. Pero hay que preservar siempre a los hijos, cuidar a los hijos, eso seguro. No me gusta definir, a veces que los títulos no me sientan bien, estoy super avocada al trabajo, estoy re contenta con mi laburo, básicamente estoy como super completa, me encanta todo lo que estoy haciendo y lo estoy disfrutando".

El comentario de Jorge Rial.

De esa forma la panelista de "Socios del Espectáculo" dejó en evidencia que está distanciada de su marido, aunque no quiso poner etiquetas y no utilizó la palabra "separación". Pero al ser con sultada por cómo vive él esta situación, Brey expresó: "No sé, ni idea".

Al manifestar que no sabe cómo atraviesta esta situación el padre de su hija, la periodista demostró la intensidad de la crisis que atraviesa con su pareja. Por su parte, Jorge Rial no se manifestó al respecto. y Mariana reveló que los rumores que la vinculan al conductor le divierten.

Josefina Pouso opinó sobre los rumores de romance que vinculan a Jorge Rial y Mariana Brey

Es de público conocimiento que Josefina Pouso fue relacionada sentimentalmente a Jorge Rial hace unos meses cuando ambos compartieron algunas salidas en Europa. Sin embargo, el romance no prosperó y se disolvió cuando volvieron al país.

En este momento, Pouso es una de las angelitas de "LAM" y fua allí que manifestó que, según su parecer, Mariana Brey estaría con Jorge Rial. Como si eso fuera poco, agregó: "A Jorge nadie le inventa nada".