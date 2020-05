Mariana Brey se metió en la polémica de las "maquinitas" y atacó a la China Suárez

Las estafas piramidales están otra vez en el centro de la escena y, esta vez, algunas famosas quedaron involucradas en la venta de maquinitas de uso facial.

Yanina Latorre, Sol Pérez, Cinthia Fernández y Mariana Brey son algunas de las tantas figuras del país que se encargan de promover este tratamiento estético en sus redes sociales y que estaría señalado como un engaño para las usuarias. Lo cierto es que, entre las celebridades convocadas para promover este producto, la China Suárez fue quien se "despegó" y, mediante Twitter, aclaró que no iba a vender "ninguna maquinita".

Lo cierto es que,con la polémica instalada, Brey aprovechó la ocasión para tirarle un palito a la mujer de Benjamín Vicuña. “La China no quiere vender esta maquinita, pero ella vende otra que es de características similares”, disparó la panelista en LAM. “Tiene otro formato, más parecido a una esponja, pero cumple la misma función. Cada una elige la que quiere, la que mejor le funciona”, continuó.

Cinthia, por su parte, fue una de las primeras en defender la venta de esta herramienta y atacó también a Suárez. "Es una cuestión de comodidad y practicidad el tema de las máquinas. Yo las elijo porque mi vida es un quilombo y no tengo un segundo de tiempo”, agregó Fernández, y luego apuntó contra la actriz. “Otra cosa que me llamó mucho la atención es que la China Suárez dijo ‘yo no vendo esas máquinas’ y tres segundos después promocionaba cremas para la cara. ¿Es todo muy loco, no?”.

¿Responderá la China?