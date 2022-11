Mariana Fabbiani, íntima

Mariana Fabbiani lleva un tiempo alejado de las pantallas. Tras varios años de un exitoso trabajo ininterrumpido conduciendo distintos programas y eventos y realizando varias campañas publicitarias tomó unos meses de descanso. Hoy confesó que está trabajando en un nuevo proyecto laboral.

A través de las redes sociales, la conductora se expresó. A diferencia de los habituales divertidos videos que postea, esta vez quiso compartir con sus seguidores un mensaje especial.

"Hoy me dieron ganas de escribirles. Hace un tiempo que no nos vemos por la tele, que fue el ámbito donde nos conocimos, donde me formé, donde me vieron crecer, cambiar, reírme mucho, y ponerme muy seria también. Mi vida transcurrió ahí, al aire: de lunes a viernes, por 27 años en vivo, con kilos de maquillaje y miles de horas de camarines", comenzó publicando Mariana Fabbiani.

“Mis embarazos, el nacimiento de mis hijos, las pérdidas de seres queridos, los aciertos, los tropiezos, el amor, las decepciones, todo pasó ahí, siempre a la vista; sometido al escrutinio", se confesó haciendo un recuento de los momentos más importantes de su vida.

"Tolerando a veces mentiras y críticas mal intencionadas, sin responder, confiando que al final ustedes siempre podían ver quien soy. Sin dudas lo que más prevaleció en todos esos años fue el cariño que recibí del otro lado. ¡Siempre! Y el amor por mi trabajo. Estoy tan agradecida a todo lo que recibo a diario en la calle, los comentarios amorosos. Siempre valoro la mirada que va más allá. Y hay tanto de eso que emociona", dijo la conductora sobre la dedicación con la que hace su trabajo.

"Por eso hoy tengo ganas de contarles en qué ando. Mi mayor logro en este medio es haber permanecido siendo yo misma. Es haber salido indemne de tantos años de exposición. Vi a tanta gente transformarse alrededor mío. Los vi convertirse en zombies, caminar sin rumbo hacia donde van todos, sin pensar ni sentir, con la mirada muerta y la voracidad intacta. De alguna manera siento que sobreviví a todo eso porque trabajé en no perder el foco de lo importante. En no escuchar demasiado el afuera, ni lo malo ni lo bueno. El éxito no suele ser un buen consejero", se confesó Mariana ante sus seguidores.

Y la publicación, a modo de manifiesto continuó: "Siempre trabajé en mí, en no dejar que nada nublara la empatía y que las luces no me encandilaran. Hoy, después de un tiempo de silencio y alejada del bullicio, me siento motivada a dar un nuevo paso. Un camino se abrió, y me tiene muy entusiasmada. Muy pronto les voy a mostrar alguito de lo que estamos construyendo", concluyó Mariana Fabbiani.