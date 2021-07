El magazine que Mariana Fabbiani conducía en la pantalla de El Trece, no trajo los resultados esperados, ni cumplió con las expectativas de rating, y el pasado 9 de julio fue su último programa al aire. A través de redes sociales, la conductora compartió un emotivo mensaje de despedida, con algunos “palitos” inesperados. Con la necesidad de tomar un respiro sola, se tomó unos días para descansar lejos de su producción, su marido y sus hijos.

Mariana Fabbiani decidió tomarse vacaciones sola, tras el fracaso de su programa

“Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando” compartió Mariana, un fragmento de la escritora Alejandra Pizarnik. Y agregó como epígrafe en la foto: “te la dejo picando”.

Mariana Fabbiani decidió tomarse vacaciones sola, tras el fracaso de su programa

En otro posteo, la mujer de Mariano Chihade se despidió también de su equipo y escribió: “Hay ciclos que duran más y otros que duran menos,️ y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda".

Las últimas semanas de Mariana Fabbiani no fueron para nada fáciles, tras apostar a un producto que no tuvo éxito en la pantalla chica. Es por eso que la conductora decidió hacer algo que siempre pospuso por distintos motivos, y se tomó un avión hasta Corrientes, solo compartir tiempo con su padre, lejos de su familia en Buenos Aires.

Mariana Fabbiani decidió tomarse vacaciones sola, tras el fracaso de su programa

A través de su cuenta de Instagram, Mariana compartió algunas imágenes con sentidos mensajes. Es claro, que la conductora está atravesando un momento difícil, y necesita descansar. “Me vine al campo con mi papá. Solos los dos. Mano a mano. ¡Toda una aventura! Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días… Sí, ya sé lo que están pensando. ¡Pero no saben lo que me cuesta dejarlos!" escribió Fabbiani, junto a una imagen donde se la ve de espaldas con su padre.

El posteo de Mariana Fabbiani para el Día del Padre

Disfrutando del escenario rural, Mariana agregó: “Igual me fui por cinco días. “¡Con lo que amo estar acá! Pero siempre tenía excusas. Que el programa diario… que el viaje es largo… que los chicos… ¡y acá estoy!". Y feliz de estar compartiendo tiempo con su padre agregó: “Feliz, compartiendo la pasión de mi viejo, conociéndonos más aún y conectando con la naturaleza. Toda una experiencia personal y sensorial, que si les dan ganas, sigo compartiendo con ustedes. Besos desde Corrientes".

FF