Mariana Genesio Peña brindó una nota radial y dio a conocer su drástica decisión tras su participación en La Academia el certamen que conduce Marcelo Tinelli. “Estoy ya en otro plano y prefiero quedarme con lo positivo y haber disfrutado bailar y haber conocido gente maravillosa. Fue una situación que lamenté muchísimo, fue un mal entendido”, empezó diciendo la artista.

Siguiendo con su relato, en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, afirmó: “Una desorganización y un mal manejo de algunas personas. Generó desencuentros con compañeros. Había generado un vínculo muy cariñoso y de mucho respeto, siempre los cuidé muchísimo y ellos a mi también. Lamentablemente terminó así y somos adultos”.



“Nosotros los actores somos el último eslabón de la cadena y no tomamos decisiones libremente. Nunca más volvería a un reality. Me gustó pero ya está, quería probar la experiencia. La pasé bárbaro bailando y Marcelo me trató muy bien. No solamente estás exponiendo tu trabajo sino todo, no quiero volver a pasar por esa experiencia”, finalizó categórica.

Mariana Genesio Peña tomó una drástica decisión sobre su vida: enterate.

Mariana Genesio Peña es la elegida para protagonizar la serie de Cris Miró

Mariana Genesio Peña anunció su renuncia al aire en el certamen de La Academia de ShowMatch. Según ella misma explicó, tuvo que dejar de competir por otro trabajo que le surgió y del cual tuvo que mantener confidencialidad hasta el momento. En las últimas horas se supo que la actriz cordobesa fue convocada para protagonizar la serie sobre la vida de Cris Miró, la primera mujer transgénero en cobrar notoriedad en los medios como actriz, bailarina y vedete.

“Para mí estar acá era un sueño que me debía desde chiquita. Yo veía Ritmo de la noche. Tengo mis recuerdos de cuando volvíamos de Carlos Paz con mi familia y yo me ponía a hacer la tarea para el lunes y sonaba la canción del programa. La veía entrar a Xuxa y yo soñaba con ser una rubia, divina y millonaria” expresó Genesio Peña cuando debutó en la pista de ShowMatch y según la audiencia fue la gran revelación del certamen.

Una vez que tuvo que anunciar su retiro de La Academia, Mariana explicó: "Me guardé la información de que lamentablemente me voy a tener que ir de La Academia por un tiempo, tengo que cumplir con un compromiso laboral que estaba previsto desde un comienzo”, sostuvo la actriz. “Se activó de golpe y no puedo cumplir con los dos trabajos al mismo tiempo”. Según indicó A24 Show, la actriz está por comenzar con las grabaciones de "El Fin del Amor", un proyecto original de Amazon Prime Video y MGM International en asociación con K&S Films, que estará basado en el libro de Tamara Tenenbaum y el guion será de Erika Halvorsen. También se supo en las ultimas horas que participará de esta miniserie Lali Espósito.

El portal A24 Show, publicó en el día de hoy que la actriz está muy interesada en protagonizar la biopic, que estará basada en el libro “Hembra. Cris Miró. Vivir y morir en un país de machos", la biografía escrita por el periodista Carlos Sazol. En el mes de junio, se supo que comenzó la producción de una serie para una plataforma digital sobre la vida de Cris Miró, tras cumplirse 22 años de su muerte. Hasta el momento, Mariana no se expresó al respecto en sus redes sociales.

FL