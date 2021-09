En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” Donato de Santis comenzó a imaginarse la nueva temporada (la tercera) de . “Masterchef Celebrity” y aprovechó para hacerle un fuerte pedido a la producción del programa. Quiere contar con dos mega figuras que sin duda serian las estrellas del programa.

El jurado lanzó sus candidatos a estar en el reality después de que Betular pida a Wanda Nara. “Yo también le pedí a Wanda Nara y me gustaría, entre otras personas. Con Wanda hay una conexión con Italia aunque ahora esté en Francia. No sé si será posible logísticamente pero yo dije en otra ocasión que no va a ser difícil porque en Argentina abundan los talentos y las figuras”, comenzó diciendo el chef.

Además propuso sus candidatos sin dudar: “Desde el fútbol, teatro, arte, música. O personas, celebrities periodísticas. Wanda por un lado me gustaría pero Susana Giménez sería genial. No sé si aguantará tres meses estando ahí. Es un programa dificil para soportarlo físicamente”.

“Algún que otro futbolista también me gustaría. Tiro un poco más, un Darín sería genial, Ricardo. Son figuras que están en otro lado del mundo. No sé si van a comprometerse tres meses, durante tanto tiempo. Ese es el problema. Tres meses de tu vida o más porque está la previa. Hacer algo tan demandante”, agregó.



Según la edición online de Gente, Catherine Fulop ya habría dado el sí después de haber rechazado las convocatorias para las dos ediciones anteriores. Otros de los confirmados son los periodistas Tití Fernández y Paulo Kablan, así como también Denise Dumas. En materia actoral, quien ya cerró su contrato es Gastón Soffritti, de la misma manera que Luisa Albinoni también será de la partida.

Donato de Santis reveló qué dos mega estrellas quiere para la tercera edición de MasterChef.

Donato De Santis confesó qué famoso internacional quiere para MasterChef Celebrity 3

Donato de Santis viajó a Italia para visitar a su familia y descansar de las jornadas laborales del MasterChef. Desde allí charló en exclusiva con Pronto para la nota de tapa de la edición de agosto y reveló qué figura internacional quiere para la tercera edición que arranca en noviembre para el ciclo de cocina.

De Santis se la jugó y reveló qué famoso le gustaría que la producción convoque para que se radique en la Argentina y participe del programa. "Que venga el hijo italiano de Diego Maradona. Estaría bueno que participe Diego Junior pero yo no elijo sino que está la producción ocupándose de todo eso", dijo Donato.

También se refirió a los rumores que indican que Wanda Nara estaría entre las convocadas a participar. "Se está hablando de Wanda Nara y me encantaría que venga porque me parece una persona que podría brindarle electricidad al programa. Si bien la conozco a su hermana Zaira, a Wanda no la conozco en persona pero la veo activa, vivaz, simpática y como ha vivido en distintas partes del mundo, podría aportarle esa cosa de mundo que sumó Alex Caniggia en la edición pasada. Podría ser una carta ganadora Wanda. La producción está con esto, son muy hábiles y respeto mucho su trabajo. Seguramente nos sorprenderán a todos con su selección", reveló Donato.

FL