Mariana Genesio Peña está en su mejor momento. Mientras se prepara para dar vida a Cris Miró, en la serie sobre su vida, confirma en Instagram que volvió a apostar al amor de la mano de su ex, Nicolás Giacobone.

A casi dos años de dar a conocer la noticia de su separación, la pareja se muestra súper enamorada desde Malibú, adonde llegaron por compromisos laborales del guionista.

“Nuevos caminos. Nuevos proyectos”, escribió Mariana junto a una foto en la que se los ve a ambos abrazados en la noche californiana.

Mariana Genesio Peña y Nicolás Giacobone reconciliados.

Tras su separación, la pareja continuó viviendo en el mismo edificio y compartiendo la vida diaria ya que, según la actriz había dicho: “necesitamos estar cerca, saber que el otro está bien. Hay independencia, pero hay mucho amor también”.

Lo cierto es que hoy están juntos y disfrutando de un nuevo comienzo en el país donde vivieron gran parte de su historia de amor: Estados Unidos.

Lucas Bertero confirmó su breve romance con Mariana Genesio Peña

Mariana Genesio Peña confirmó su separación de Nicolás Giacobone a finales de 2019 y las versiones de un nuevo romance salieron a la luz.

En ese entonces, circuló el rumor de que estaba saliendo con Lucas Bertero, reconocido periodista. Pero después de declarada la cuarentena obligatoria, la diosa decidió volver con el director a la casa que compartían cuando estaban en pareja. Sin embargo, fue en este contexto que el periodista decidió confirmar las versiones.

Lucas Bertero confirmó su breve romance con Mariana Genesio Peña.

“A Mariana Genesio Peña la conocí por un amigo, es divina, nos conocimos en una obra de teatro, después de una función de prensa de Cabaret, empezamos a ir a comer, ir al teatro”, reveló y agregó: “Mariana es encantadora de serpientes, muy atractiva, encantadora, nos vimos sin título 1 mes. Una relación sin compromiso, la pandemia nos frenó, fue todo muy sutil”, dijo Bertero en "El show del espetáculo", programa radial de Ulises Jaitt.

“Tengo un mensaje de voz en el teléfono de Mariana sin abrir, cuando leo que volvió con el novio, dije “ No lo quiero ni abrir”. Me hacía reír mucho, es encantadora. Me quede con ganas de seguir viéndola, conociéndola. Le debo una respuesta por dejarla con la palabra en la boca”, admitió.