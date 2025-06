Mariana Nannis impactó al asegurar que la causa contra Claudio Caniggia no avanza por "un tema de poder"

Mariana Nannis impactó a todos con sus fuertes declaraciones sobre la causa judicial que mantiene contra Claudio Caniggia, asegurando que el proceso no avanza por cuestiones de poder. En medio de su reclamo, la mediática expuso detalles inéditos y dejó en evidencia su preocupación por la falta de resolución del caso.

Mariana Nannis

Mariana Nannis impactó con sus declaraciones sobre la causa contra Claudio Caniggia

Mariana Nannis volvió a generar conmoción al referirse al estado de la causa contra Claudio Caniggia, señalando que hay influencias externas que estarían impidiendo su avance. Con un testimonio contundente, la mediática dio detalles sobre el proceso y su enojo ante la falta de respuestas.

Durante su participación en “Culpable o Inocente” (NET TV), la modelo expresó su frustración por la falta de avances en la denuncia que presentó contra el exfutbolista en 2020. "No sé si compró a los jueces, pero mi causa no avanza hace dos años", afirmó con indignación, dejando en claro que sospecha de irregularidades en el proceso.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia

En la misma línea, Mariana Nannis recordó un episodio ocurrido en España, donde, según su relato, sufrió violencia física por parte del exfutbolista. "Me hizo un juicio de divorcio en Argentina, pero yo hice la denuncia acá porque me cag... a trompadas y me violó", sostuvo. Agregó, también, que el hecho habría tenido lugar en mayo de 2018 luego de que regresaran de una fiesta en el Hipódromo de Palermo.

La denuncia contra Claudio Caniggia por abuso sexual y violencia de género se presentó en 2020, pero hasta la actualidad no tuvo avances significativos. Según la mediática, la falta de resolución se debe a factores externos que estarían influyendo en la causa. "Es un tema de poder, por eso no avanza", insistió, sugiriendo que existen intereses de por medio.

Mariana Nannis

En su relato, Mariana Nannis reveló un episodio que hasta ahora no se conocía públicamente. Según su testimonio, mientras cursaba un embarazo de dos meses y medio, el empresario la habría empujado contra un auto, provocando la pérdida del bebé. "Eso pasó allá, pero el horror lo viví acá también", afirmó. A lo largo de la entrevista, la modelo reiteró su exigencia de que la Justicia actúe con rapidez y esclarezca los hechos denunciados. "Yo quiero que se haga justicia, que se investigue como corresponde", expresó.

Mariana Nannis

En sus recientes declaraciones, Mariana Nannis impactó al asegurar que la causa contra Claudio Caniggia no avanza por "un tema de poder", dejando en evidencia su preocupación por la falta de resolución del caso. Con un relato contundente, la mediática volvió a poner el foco en las dificultades que enfrenta en la Justicia, mientras insiste en su pedido de que se investigue con transparencia.

VDV