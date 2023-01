Desde su cuenta de Instagram, el conductor Mariano Iúdica anunció la inauguración de un nuevo proyecto, un sueño en común añorado en su familia. El nacimiento de Gran Bamboo Beach, restaurante gastronómico ubicado en un lugar muy especial: en playa, en Villa Robles, a 15 km de Pinamar. El conductor y su esposa, Romina Propato tenían esta idea en común durante años, hace menos de un mes se hizo realidad y hoy ya es un éxito.

“Sucedió. Un sueño: tenemos un restaurante de playa con comida muy rica, con productos tremendos y una atención picante con una entrega apasionada por el servicio. Comida rica, buena y cariñosa atención. Y... es muy probable que suceda”, compartía en un posteo Mariano Iúdica desde Instagram e imágenes.

En una entrevista para Teleshow de Infobae, el conductor contó acerca de cómo comenzó este sueño, del emprendimiento gastronómico que recién empezó: ‘’Un amigo desarrolla este emprendimiento que es increíble, tiene un bosque impresionante, una flora y fauna hermosa... Hasta vino Ricky Martin a inaugurar el barrio: aterrizó acá porque tiene pista propia”.

Mariano Iúdica cocina y ofrece sus platos para que los clientes lo prueben

Y continua muy feliz: “Mirá, no es casualidad que fue el 8, el Día de la Virgen. Entonces para mí faltaba algo de calidad acá, y él me dijo: ‘¿Por qué no lo agarrás vos?’. Pero era fin de año, con un estrés galopante, Romina estaba cansada con el restaurante que ya tenemos en Buenos Aires, entonces dudé, creí que no íbamos a llegar, que iba a perder plata”.

Aunque su esposa Romina Propato fue quién lo convenció: “Ella quería hacerlo, pero fue un año muy duro, la veía muy cansada. ‘No vas a llegar, mami’, le dije, pero ella me respondió que sí, que iba a llegar. Entonces le dimos para adelante”. Sin embargo, todo fue tomando color y el conductor quedó aún más sorprendido cuando el proyecto avanzaba más rápido de lo que esperaba, pero al final al formar equipo, se apoyaron mutuamente y lo lograron: “Mi cuñado, Marcelo, tiene una constructora y Romina es diseñadora de interiores. ¡En 12 días montaron todo!’’.

Romina Propato está pendiente de todos los detalles del restaurente

En cuestión de roles, Iúdica es quien cocina y Romina es bartender, además, cuida cada detalle del restaurante: “Romina es bartender y está en el planeamiento, es quien piensa las puestas, esas noches especiales. Y yo, en la cocina, salgo a ofrecer los platos nuevos que voy incorporando’’, revela el conductor.

Las opciones en la carta son muy variadas. Para los jóvenes se encuentran: burritos, tacos, wraps, opciones vegetarianas y sin taccs. Los platos estrellas son exclusivos de la noche y mayormente son mariscos.

El conductor muy feliz confiesa: “Ni loco esperaba todo esto, pensé que iba a pérdida, que no iba a conseguir proveedores, entré por la ventana y la rompió. Es como una temporada de verano: está la familia y todos estamos contentos. Estamos viviendo una película que quisimos vivir toda la vida, el lugar que quisimos siempre atendido por sus dueños. Yo lo llamo: el restorán de mar de Romina y Mariano”.

D.M