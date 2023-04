Tras 22 años en pareja, Fátima Flórez sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar su separación de Norberto Marcos, su marido y representante. Un mar de especulaciones no tardaron en llegar, en su mayoría por sospechas de infidelidad. Quien sería la tercera en discordia es la actual novia de Mariano Martínez, Triana Ybañez.

En diálogo con Intrusos, Mariano Martínez se mostró enojado y negó rotundamente cuando le consultaron acerca del affaire que involucra a su novia y a Norberto Marcos cuando trabajaban juntos.

Fátima Florez y Norberto Marcos

‘’Tu actual pareja está involucrada en un montón de rumores sobre la separación de Fátima Flórez. ¿Querés aclarar algo?’’ le consultó Pablo Layus.

Y el actor respondió: ‘’Lo que voy a decir al respecto, que me parece importante, es que ustedes tengan cuidado porque yo no escuché que lo haya dicho alguno de los protagonistas. Ni lo de la estafa ni lo del affaire. Y tienen que tener cuidado porque es una mujer, que no saben lo que pasó. Ahora, llegado el caso, si alguno de los protagonistas dice algo, veremos cómo se desarrolla. Yo sé que es mentira. Nada de eso es cierto", aseguró.

Mariano Martínez y Triana Ybañez

Por otro lado, el actor aclaró que Triana se encuentra muy abatida por todo lo que se viene hablando: ‘’Esto la golpeó. Y por eso te digo, tengan cuidado porque es una mujer joven que trabaja desde muy chiquita. Se vino de su provincia a laburar y se ganó todo siempre laburando. Todo eso que se dice es mentira y tienen que tener cuidado por cómo informan supuesto rumores.’’, cerró.

D.M