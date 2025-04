Mario Massaccesi de vacaciones en Japón y Corea del Sur: las increíbles fotos

Mario Massaccesi cumplió el deseo de viajar a Japón y Corea del Sur, un pendiente en su wishlist viajera, que le dejó mucho más que anécdotas de color.

“Superó las expectativas y ya estoy pensando en volver. Fue una sorpresa total porque Japón es otra cabeza y otra lógica. Pone a prueba la capacidad de adaptarte a una cultura e historia totalmente diferente a la nuestra”, dijo el conductor de TN y “Cuestión de Peso” que viajó con un grupo de 26 personas, 24 mujeres y dos matrimonios.

El viaje místico de Massaccesi. Todos los detalles.

“No hay tachos de basura en la calle, pero tampoco hay papeles, no cruzan por más que no venga un auto por más que el semáforo no esté en rojo. Tienen una obsesión de limpieza con los baños, todos los baños públicos son un lujo. Con inodo ros automáticos, con calefacción, bidet y secador. Todo es súper limpio e higiénico y tienen un respeto por la contaminación visual, no hay balcones con plantas ni ropa tendida”, contó a CARAS el periodista y conductor.

En su itinerario asiático no faltó el templo dorado de Kyoto, Kinkakuji.

Entre los must del recorrido asiático que disfrutó Massaccesi, los templos y espacios sagrados le regalaron esa mística tan particular. Desde el Templo Sensoji en Asakusa, Tokio, imágenes del monte Fuij con sus 3776 metros altura durante el comienzo de la primavera, los jardines del templo de Toji, en Kyoto y el templo dorado Kinkakuji, otra belleza arquitectónica típica.

La revelación espiritual del periodista tras su viaje.

“Viajó un Mario en constante cambio y volvió un Mario comprometido a aplicar en mi vida muchas cosas que considero tienen valor, que no las hace nadie. Yo no cruzo mitad de cuadra y me cuesta. Estoy aprendiendo a aceptar que hay cosas que tienen un tiempo y que no puedo apurarlo, sino respetarlo”, comentó el comunicador de ADN aventurero.

Massaccesi confesó que planea volver a estos destinos que lo fascinaron.

El periodista también visitó Corea del Sur, pasando por el Palacio Gyeongbok gung, las coloridas calles de Seúl y el barrio coreano de Bukchon Hanok, conocido por sus casas tradicionales.

La postal de Massaccesi en el templo de Toji, Kyoto.

“Parece un viaje en el tiempo, la paz que se siente es increíble. Fue un viaje de aprendizaje muy grande en lo cotidiano, en cómo ellos trabajan en comunidad para mantener una calidad de vida o el respeto hacia el otro”, cerró Mario, Feliz.