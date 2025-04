Si algo ha dejado claro Nequi Galotti a lo largo de su carrera, es que sabe mantenerse a la vanguardia de la moda. La periodista, de 64 años, da los mejores tips y consejos en ese mundillo, lo que la convierte en una referente ineludible..

En las últimas esto volvió a quedar en evidencia, ya no solo por los looks, ideales para el invierno venidero, sino que también porque aprovechó sus redes sociales para enseñar algo más del trabajo que realiza consigo misma. Así se pudo apreciar su sutil cambio de look y su nueva rutina de entrenamiento.

Nequi Galotti con un look Total White.

El cambio de look y la nueva rutina de Nequi Galotti

Primero fue el turno de la rutina de entrenamiento. A través de su cuenta de Instagram, Nequi compartió detalles de la manera en la que se estaba preparando, con ejercicios que combinan fuerza, resistencia y movilidad.

En el material que compartió en sus historias, la periodista y fashionista se muestra haciendo ejercicio. Inició con sentadillas con banda y TRX, dos actividades ideales para cuádriceps e isquiotibiales. Luego, continuó con hombros con banda, haciendo foco en el conocido manguito rotador.

La rutina de ejercicio de Nequi Galotti.

Sin embargo, eso no fue todo, porque, aunque no formó parte de la rutina que acababa de compartir, también es sabido que Nequi suele hacer bicicleta y disfruta de ella en todas sus formas, tanto para pasear como para entrenar. Así quedó registrado hace algunos días, cuando ella misma se mostró arriba de una.

Nequi Galotti en bicicleta

El cambio de look de Nequi Galotti

Las noticias sobre Nequi Galotti no cesaron allí. Solo algunas horas después de compartir la rutina de entrenamiento de su día a día, la periodista argentina sorprendió al anunciar que había pasado por la peluquería.

Si bien se trata de un cambio sutil, ella misma reconoció que había decidido ir a ver a una profesional para tener “el pelo diez puntos”. “Miren el brillo”, dijo a cámara, mientras trabajaban en su peinado.

Nequi Galotti pasó por la peluquería.

Este trabajo no es casualidad, sino que se debe a un nuevo material que está preparando Nequi Galotti para sus redes sociales. Ella misma lo anticipó a través de sus historias, aunque no quiso dar demasiados detalles. “Miren cómo me está quedando el peinadito de la divina de Ynelda, porque hoy voy a grabar contenido. Ya les voy a estar mostrando”, concluyó.

De esta manera, Nequi Galotti deja en claro lo mucho que trabaja para mantenerse a la vanguardia, en todos los aspectos de su vida. Su rutina full body y su cambio de look no son más que muestras de que, a los 64 años, la periodista es una de las referentes indiscutidas de la moda.