Mario Pergolini contestó los dichos de Juan Román Riquelme

Lo que parecía una buena alianza política para el club de la ribera terminó en un clásico de ataques. Mario Pergolini fue parte del partido que ganó la presidencia en 2019, pero renuncio por los múltiples encontronazos que tuvo con Román. Desde ese momento se convirtió en uno de los más críticos de esta dirigencia.

Este año es muy importante para el Club Atlético Boca Juniors porque es un año electoral, todo parece indicar que Jorge Amor Ameal no iría por la reelección y en su lugar se presentaría Juan Román Riquelme para ser elegido como presidente, alguien que con la renuncia de Pergolini pasó a ser vicepresidente y actual presidente del consejo de futbol.

Para el xeneize el año arrancó turbulento porque perdió la final que se jugó en Emiratos Árabes Unidos contra Racing, 2 a 1. Mario Pergolini fue uno más de los hinchas que se mostró muy preocupado por el nivel del equipo.

El conductor mediante su cuenta de Instagram escribió un mensaje para Riquelme, después de que este hablara con ESPN. "El problema es cuando no sabés si habla en serio, si se cree lo que dice, si es un cínico o no ve la realidad", puso sin filtro. "O tal vez uno no ve la realidad. Andá a saber", siguió. Luego de las picantes frases cerró con un: "Las buenas ya van a venir".

EF.