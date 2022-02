El crudo y frío relato de Mario Pergolini sobre la reciente muerte de su padre

Instagram

Mario Pergolini contó en una entrevista con Andy Kusnetzoff en el programa de radio "Perros de la calle", que su padre, Edmundo Pergolini, murió. Sin dar mayores de talles de cómo y cuándo ocurrió el deceso, el periodista manifestó las sensaciones que esto le produjo.

Mientras Andy intentaba contar cómo un día del 2001, un chabón flaco, alto, de ojos claros, fumando, se aceró a él, para intentar conectar con su hijo, Mario Pergolini, el entrevistado interrumpió a Kusnetzoff y acotó de manera natural que su padre había muerto.

Ante la noticia inesperada, Andy indagó sobre cómo lo había tomado y sobre todo qué le había causado en su interior. "Murió mi papá, Andy, te quiero decir. No hace mucho".

"No me causo nada, de hecho contado así suena como muy frío; pero la verdad que no es así exactamente", expresó Mario ante la consulta de Andy.

Consciente de que la muerte de Edmundo Pergolini podría llegar a ocurrir tarde que temprano, Mario recalcó que le advirtió a su hermana, que para el momento que eso llegase a ocurrir, él iba a estar para apoyarla a ella, pero no él.

"A él no lo ayudé, de hecho estaba muerto", comentó Mario Pergolini con una sonrisa marcada en sus labios. El conductor radial agregó un tanto irónico: "Ayudé a mi hermana".

Pese a que la relación entre Mario y su padre no fue la mejor, el actor afirmó que sí solucionó el tema de su vínculo con su padre, pero lo hizo con ayuda terapéutica: "Lo solucioné, por otro lado", agregó.

La relación de Mario Pergolini y su padre Edmundo

El fragmentado vínculo paternal estuvo agrietado desde la infancia del Mario Pergolini, según ha dado a entender el empresario en diferentes entrevistas a lo largo de su vida. Su estilo de vida, diferente para los chicos de su época, sumando su falta de interés por el fútbol, lo llevaron a encerrarse y alejarse de las personas que no compartían su forma de ver el mundo, incluido su padre.

"Tuve una infancia muy solitaria, más que de porquería. Yo escuchaba música clásica de chico. Mi papá decía que nunca iba a entrar una pelota de fútbol en mi casa. Y al ser varón y no hablar de fútbol, te segregás", comentó Pergolini, según una cita de La Nación, publicada por Ciudad Magazine.

"No hablar de fútbol en un colegio de varones es tener el setenta por ciento menos de amigos", comentó Mario Pergolini. Según la fuente, el padre del conductor de radio lo vio jugar, y al ver su desempeño, minimizó su esfuerzo, "Mejor no haga nada".