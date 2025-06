Marley y Florencia Peña revelaron que sus hijos no se pueden ver: "Se odian"

Marley y Florencia Peña compartieron una nueva aparición pública que dejó más de una confesión inesperada. En una reciente entrevista, ambos revivieron anécdotas personales y se permitieron hablar con sinceridad sobre un costado familiar que pocas veces exponen: el vínculo entre sus hijos, marcado por desacuerdos y diferencias desde pequeños.

Marley y Florencia Peña impactaron a todos al revelar que sus hijos no se llevan bien

Marley y Florencia Peña, unidos por años de amistad y experiencias compartidas, visitaron el programa Nadie dice Nada y sorprendieron al revelar detalles poco conocidos sobre la dinámica entre sus hijos. Entre risas y reflexiones, pusieron sobre la mesa una situación que contrasta con la cercanía que ellos mantienen fuera de cámara.

Marley y Mirko

En su reciente visita al programa de Nico Occhiato, ambos revelaron con humor y sinceridad que sus hijos, Felipe y Mirko, no logran llevarse bien. La confesión sorprendió a los conductores del ciclo de LUZU TV, pero no tanto a quienes siguen de cerca la vida de estas dos figuras del espectáculo.

Florencia Peña fue la primera en poner esta compleja situación en palabras: “Se odian. No hay forma. Lo intentamos todo, pero no hay onda”. Marley, entre risas, asintió y agregó: “Es increíble, porque nacieron con quince días de diferencia. Pensamos que iban a ser mejores amigos, pero no se soportan”.

La actriz explicó que, desde que eran bebés, intentaron reunirlos en distintas ocasiones, pero la conexión nunca apareció. “Cuando eran chiquitos, era más fácil. Pero ahora que tienen más personalidad, cada encuentro es un estrés. Felipe no quiere ir a lo de Mirko, y Mirko tampoco quiere venir a casa”, relató. Incluso contaron que, en más de una oportunidad, los chicos eligieron no asistir al cumpleaños del otro. “Felipe me dijo: ‘No quiero ir, mamá”, reveló.

La relación entre los niños fue tema de conversación en otras entrevistas, pero esta fue la primera vez que ambos hablaron del tema con tanta claridad y humor. En el pasado, la comediante ya contó que su hijo lloraba cuando le proponía visitar al hijo del conductor, y que incluso durante una producción de fotos conjunta.

Florencia Peña y Felipe

A pesar de las diferencias entre los niños, la amistad entre Florencia y Marley sigue intacta. “Nos reímos mucho de esto. Es parte de la vida. No todo tiene que salir como uno lo imagina”, expresó Marley. Flor concluyó: “Lo importante es que ellos sean felices, cada uno a su manera. Y si algún día se cruzan y se entienden, será hermoso. Y si no, también”.

Florencia Peña y Felipe

Durante su paso por Nadie dice Nada, Marley y Florencia Peña compartieron una mirada honesta sobre la relación entre sus hijos, Felipe y Mirko. Con anécdotas y reflexiones espontáneas, contaron cómo, a pesar de haber nacido con pocos días de diferencia y haber sido criados en contextos cercanos, no lograron establecer una conexión entre ellos.

