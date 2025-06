Julián Álvarez anunció que será papá por primera vez junto con María Emilia Ferrero

Julián Álvarez, el reconocido delantero del Atlético de Madrid y pieza clave de la selección argentina, confirmó una noticia que llena de alegría a sus seguidores: será papá. La primicia fue revelada por el propio futbolista en una rueda de prensa previa a un crucial partido del Atlético contra Botafogo en el Mundial de Clubes.

"Yo no dije nada", comenzó Álvarez, con una sonrisa, ante la sorpresa de los periodistas. Luego, sin rodeos, añadió: "Sí, voy a ser papá. Todavía no anunciamos nada. No sé cómo salió por ahí...". La noticia, que aún no había sido comunicada oficialmente por la pareja, generó un revuelo positivo en el ambiente futbolístico.

Tras las felicitaciones de la prensa, el oriundo de Calchín, Córdoba, expresó que tanto él como su pareja, María Emilia Ferrero, están "muy contentos". A pesar de la emoción, el delantero intentó rápidamente redirigir el foco hacia lo deportivo, destacando la importancia del próximo encuentro del Atlético en el Mundial de Clubes.

Cómo comenzó la historia de amor entre Julián Álvarez y María Emilia Ferrero

La relación entre Julián Álvarez y María Emilia Ferrero es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento. Ambos se conocieron cuando apenas tenían 10 años en Calchín, el pequeño pueblo cordobés que vio nacer al futbolista. La cercanía familiar de Emilia en la zona y un círculo de amigos en común fueron el caldo de cultivo para que, con el tiempo, la amistad se transformara en amor.

Tras años de conocerse y frecuentar los mismos lugares, la relación se oficializó en 2022, coincidiendo con el momento en que Julián comenzaba a destacarse en River Plate. Emilia, quien jugó gran parte de su vida al hockey sobre césped en el Club Atlético Barrio Parque de Córdoba, encontró una conexión profunda con el joven talento, compartiendo un espíritu deportivo que los unió aún más.

La carrera ascendente de Julián Álvarez llevó a la pareja a dar pasos importantes. Primero, convivieron en Buenos Aires y, con el traspaso del futbolista al Manchester City, el amor cruzó el charco. En Inglaterra, su vínculo se consolidó, aprovechando para recorrer diversas ciudades europeas e integrar a sus familias en su círculo más íntimo.

Julián Álvarez y María Emilia Ferraro

En tierras inglesas, Julián Álvarez y Emilia Ferrero decidieron mostrarse más abiertamente en redes sociales, permitiendo a los seguidores conocer mejor a María Emilia. Su adaptación al nuevo ritmo de vida en un país tan diferente como Inglaterra fue admirable, aferrándose a la actividad física y convirtiéndose en un pilar fundamental el uno para el otro.

Tras su exitoso paso por el Manchester City y haberse consagrado campeón del mundo con la selección argentina en Qatar, la notoriedad de Julián Álvarez creció exponencialmente. Esto captó la atención del Atlético de Madrid, equipo al que el delantero se unió a mediados de 2024 en busca de nuevos desafíos y mayor protagonismo.

En España, la pareja no solo sumó un nuevo país a su pasaporte, sino que ahora, oficialmente, se preparan para sumar un integrante más a la familia. La reciente confirmación de Julián Álvarez en la previa al partido de Mundial de Clubes dejó entrever la esencia de la relación que tiene con María Emilia Ferrero: un perfil bajo, pocas declaraciones a la prensa y una vida privada que, a pesar de la fama, intentan mantener con discreción y felicidad.

