Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, tuvo su primera salida con su novio y volvió a defender su relación

Juan Otero, el segundo hijo de Florencia Peña y Mariano Otero, anunció en mayo pasado, a través de sus redes sociales, que está en pareja con un joven llamado Mateo Lofeudo. Sin embargo, sus románticas postales playeras en Pinamar generaron revuelo por la edad de su pareja.

Por este motivo, el actor salió a responder las críticas que recibió y aseguró: "Nos llevamos dos años. Él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo, soy consciente, lo elijo, lo amo y nos queremos". Aunque parecía que con eso bastaría para acallar las voces negativas, el joven volvió a hablar de tema en la que fue su primera salida pública con su pareja.

Este miércoles se estrenó "Pretty Woman", el musical protagonizado por Florencia Peña y Juan Ingaramo. Juan Otero, hijo de la actriz, no quiso perderse la función en el teatro Astral y asistió junto a su novio, Mateo Lofeudo. Fiel a su estilo, el joven mostró en su cuenta de Instagram la primera salida pública con su pareja y escribió: "Hermoso estreno".

Cuando finalizó la obra, el actor, de 16 años, aprovechó para hablar con la prensa y referirse a las críticas que recibió por la diferencia de edad con Mateo, que ya es mayor de edad. En diálogo con Visionshow, Juan reveló: “Nos conocimos saliendo de joda”. Además, contó que el lugar donde se dio el flechazo fue en Pinamar y que se encuentran muy felices. "Ya nos conocemos hace como un año y pico pero hace tres meses estamos saliendo”, agregó.

Juan Otero compartió una publicación dedicada a la salida en sus redes sociales.

Luego, Juan Otero fue consultado por las repercusiones que generó su posteo y si esto termina afectando en su día a día. A lo que, sincero, contestó: “Las críticas no me importan. Hice un comunicado más que nada para no decir más nada de eso y que no se hable más del tema. Creo que no tengo que dar más explicaciones de nada. Yo estoy feliz, estoy contento. Estoy seguro de la persona que me acompaña”.

Juan Otero y Mateo Lofeudo.

Súper filoso, el adolescente aseguró: “Todo el mundo es opinólogo ahora, todo el mundo opina de la vida de los demás. Me parece terrible, pero bueno, también es entender el juego de las redes sociales”. Además, Juan Otero se mostró harto de responder sobre el tema y manifestó tajante: “Yo creo que si estoy seguro de lo que hago, de lo que elijo, de lo que quiero hacer con mi vida, creo que no habría que hacer más preguntas sobre eso”.

La primera publicación de Juan Otero y Mateo Lofeudo.

Por su parte, Mateo Lofeudo explicó sobre su relación: “Lo que importa es que nos amamos, nos respetamos, nos valoramos el uno al otro y eso, para los dos, es lo que nos alcanza”. De esta manera, Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, tuvo su primera salida con su novio y volvió a defender su relación de los fuertes cuestionamientos que surgieron en las redes.