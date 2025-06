Silvina Luna hubiera cumplido 45 años: cómo sigue la investigación sobre su muerte

Silvina Luna hubiera alcanzado sus 45 años este 21 de junio, una fecha que, en vez de festejo, se tiñó de homenaje y memoria. A casi dos años de su fallecimiento, el impacto de su historia sigue latente, mientras la investigación por su muerte permanece envuelta en un limbo judicial que parece no tener fin. Las redes sociales se volcaron al recuerdo de una mujer que dejó huella.

Silvina Luna

Silvina Luna hubiera cumplido 45 años: el recuerdo intacto y una causa que no avanza

El 21 de junio, Silvina Luna hubiera celebrado su cumpleaños número 45. Pero el tiempo se detuvo para ella en 2023, cuando su cuerpo dijo basta tras una larga batalla contra las secuelas de una intervención estética que marcó su destino. A casi dos años de su partida, su memoria sigue viva en el corazón de sus seres queridos, mientras la causa judicial que investiga su muerte permanece estancada.

Silvina Luna

A sus 43 años, luego de estar internada durante 79 días en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Su salud se había deteriorado progresivamente desde 2011, cuando se sometió a una cirugía estética con el médico Aníbal Lotocki. Años después, comenzó a sufrir hipercalcemia y una insuficiencia renal crónica que la obligó a someterse a diálisis y a esperar un trasplante de riñón.

En agosto de 2024, al cumplirse un año de su muerte, distintos medios del país publicaron emotivos homenajes y repasos de la historia de Silvina Luna. Amigos como Ximena Capristo, Gustavo Conti y Ángel de Brito la recordaron con fotos, anécdotas y palabras llenas de amor. “Te abrazo siempre... y hoy en tu día”, escribió la actriz en sus redes sociales. “Feliz cumple, amiga mía de mi corazón. Seguí cuidándonos; como siempre, me lo hacés saber. Te amo”, sumó el actor.

Silvina Luna y Gustavo Conti

Sin embargo, la investigación judicial no tuvo avances significativos. En 2023, la Justicia determinó que no se investigaría su muerte como un homicidio. Aunque la autopsia reveló la presencia de granulomas y restos de metacrilato en su cuerpo, material que habría sido inyectado por Lotocki, los peritos no pudieron establecer una relación directa entre esos hallazgos y la causa de su fallecimiento.

Por su parte, el médico fue condenado en otra causa por lesiones graves a pacientes, pero aún no enfrenta cargos por la muerte de Silvina Luna. En agosto de 2024, su esposa declaró que vivía en condiciones precarias en prisión, mientras el abogado Fernando Burlando, representante de la familia Luna, insistía en que el daño causado por el metacrilato era “una invasión infernal” en el cuerpo de la actriz.

Silvina Luna

Silvina Luna hubiera cumplido 45 años, y ese número resuena como un recordatorio del tiempo que ya no fue. Su historia, marcada por la búsqueda de aceptación y las consecuencias irreversibles de una mala praxis, se convirtió en un emblema de lucha y concientización. Mientras la investigación sobre su muerte sigue sin avances concretos, su memoria permanece viva.

