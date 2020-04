¡Increíble! Marley viajó en avión por primera vez a los 15 años gracias al Loto

Marley confesó que viajó por primera vez avión a los 15 años gracias a que una tía de Canadá se sacó el Loto. Así es, en una entrevista exclusiva de Héctor Maugeri al papá de Mirko por Instagram Live, el productor de televisión argentino hizo una revelación acerca de su primera experiencia en un viaje aéreo.

"Invitaron a toda la familia para que fueramos a Vancouver a conocerlos, yo no conocía a los hermanos de mi papá. Yo me acuerdo que tenía 15 años, esa fue la primera y yo pensé que iba a ser la única vez que iba a viajar en avión en mi vida", expresó el conductor de 49 años en diálogo con CARAS.

Luego, el padre del bebé más famoso de las redes sociales hizo también referencia a cómo lo transita su hijo con "Por el Mundo": "Yo no quería ni dormir porque no me quería perder un detalle del vuelo y bueno, no me imaginé que después se iba a transformar en toda mi vida estar sentado en un avión. Para Mirko fue muy normal, desde que nació al mes y medio ya estabamos viajando".