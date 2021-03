Marta y Felipe Fort eligieron a la novia "favorita" de Ricardo Fort

Marta y Felipe Fort, los mellizos hijos de Ricardo Fort, visitaron el piso de Los Mammones, el programa de Jey Mammon. Allí los jóvenes sorprendieron con sus declaraciones y hablaron de todo.

En medio de un ping pong de preguntas y respuestas, el conductor les consultó a quién preferían: a Virginia Gallardo, ex novia de su padre, o a Rocío Marengo, la actual pareja de su tío Eduardo, con quien viajaron a Disney. Pero la respuesta sorprendió al hablar de las relaciones de su padre con sus novias.

Sobre Virginia, Marta sostuvo: "No la vi mucho después del fallecimiento de mi padre, pero me ayudó mucho para preparar mi fiesta de 15. Es una de las pocas de las que no tenemos malos recuerdos". Felipe, por su parte, cerró: "Virginia es genia".

Felipe y Marta Fort hablaron de la posibilidad de conocer a la mujer que los gestó

Felipe y Marta Fort son los herederos del empresario más importante del país e hijos de una figura que marcó a fuego una era en la televisión. Con 17 años, los mellizos de Ricardo Fort hablaron en exclusiva para CARAS sobre sus sueños y la etapa que comenzarán con la finalización del colegio.

Además de ser un excéntrico millonario, Ricardo Fort fue uno de los primero argentinos en ser papá mediante la subrogación de vientre, método no tan común en esos momento. Sobre esta decisión del empresario, Marta y Felipe se mostraron orgullos y se refirieron a la posibilidad de conocer a la mujer gestante o la donante de óvulos.

"Papá cumplió su sueño. Él nos quería solo para él y por eso lo eligió de esa manera.", dijo Marta sobre la decisión de Ricardo.

Luego, sobre la inquietud de conocer a la donante de óvulos o la mujer que los gestó la joven fue contundente. "No, yo jamás. Considero que padre y madre son quienes te guían. No me importan. Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia", disparó.

"Había una foto de la donante de los óvulos, pero hasta ahora no quise verla", agregó Felipe.