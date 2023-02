Martin Coggi le confesó su amor a Delfina Gérez Bosco: “Estoy enamorado”

El foco de atención de las últimas semanas estuvo en Martín Coggi y Delfina Gérez Bosco, quienes estuvieron muy cerca y los rumores de romance crecían más y más en el transcurso de la estadía en el hotel. Lo cierto es que ambos tienen sentimientos encontrados y el primero en expresarlos fue el boxeador, que dejó algo sorprendida a la modelo. "Yo no estoy pensando en conocer a alguien, menos con mil millones de cámaras y con un montón de gente mirando. Ahora, hay un momento en el que te relajás y te pasan cosas o no. Nosotros estamos acá, claramente, porque somos amigos y ya te das cuenta que me pareces lindo como hombre y toda la historia". Comenzó diciendo Delfina.

Luego, agregó: "También hablamos un montón, cosas profundas y no tan profundas, y me entiendo muy bien con vos. Si te sentís mal, me pongo mal; y si te sentís bien, me pongo bien. También me pasó que tuve una operación y no sé si pueda volver a ser mamá".

Delfina Gerez Bosco y Martin Coggi en el jacuzzi

Se puso los pantalones, se animó y confesó su amor

Mientras la velada, el champange y las profundas charlas en el jacuzzi se hacían mas intensas, Martin Coggi no dudo en confesar su amor a la modelo y le dijo: "Bueno, pero eso son situaciones que uno no elige. Y que, como uno no elige, tiene que aceptarlas. No es un impedimento para que yo, porque me dijiste eso, no me enamore de vos. ¿La dije? ¡No, la pu… madre! ¿Cortamos y vamos de vuelta?".

Martin Coggi se confesó

Delfina Gerez Bosco

Si bien detrás de cámara el boxeador confesó que es un poco impulsivo a la hora de decir las cosas, la modelo dejó en claro que existiría la posibilidad de que en algún momento sienta la necesidad de querer besarlo si es que seguían compartiendo momentos.

J.M