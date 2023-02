Delfina Gérez Bosco, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en La Feliz, y junto a ella, se encuentra el hijo del ex boxeador Martin Coggi y otros participantes de "El Hotel de los Famosos". Lo cierto es que la modelo no se encuentra pasando uno de loa mejores momentos a nivel personal, donde está afrontando una separación producto de una infidelidad que tuvo dentro del reality con el boxeador. Ahora bien, estos días los usó para descansar y despejar la mente.

“Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”, fueron las fuertes palabras que utilizó en LAM el ex marido de Delfina, Fernando Beni, con quien comparte un hijo Gennaro y con el que estaba en pareja desde el 2017.

Delfina Gérez Bosco en Mar del Plata

Viaje de amigos

Disfrutando de los días soleados que hay en La Feliz, Delfina Gerez Bosco, Enzo Aguilar, Fede Baron, Martin Coggi y Emiliano Rella se encuentran disfrutando y descansando entre amigos. En una nota para Intrusos, la conductora aclaró los verdaderos motivos del viaje y su relación con el boxeador.

Delfina Gérez Bosco y Emiliano Rella

Delfina Gérez Bosco con su amigo Enzo Aguilar

Participantes del reality El Hotel de los Famosos en Mar del Plata

“Vinimos todos en grupo, en plan de amigos. Con Martín somos amigos, es un quilombo todo lo que se dijo, nunca estuve en una situación así. Yo entré separada al reality, lo que pasa es que en la edición del programa no siempre se dice todo. Entré separada y sigo separada, y obviamente que estoy bien más allá de todas las acusaciones a las que no estoy acostumbrada. Lo que pasa es que uno no se separa de un día para otro. Yo pude hablar con mi ex, nosotros tenemos un hijito. Cuando me surgió la propuesta del Hotel, la acepté con muchas ganas porque también sentí que era como un renacer en lo laboral, no esperaba que pase todo esto”.

